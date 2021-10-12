8 نصائح للرجال عند شراء ملابس مقابلة العمل.. بلاش البني وعطر فمك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الانطباع الأول في مقابلة العمل يدوم، لذا يقع بعض الرجال في حيرة اختيار الملابس المناسبة، لأن المظهر من العوامل المهمة التي تلعب دورا كبيرا في الاختيار، إلى جانب الشهادة والخبرة، ولمساعدة الرجال في تلك المهمة التي قد تكون مصيرية في مسيرته العملية، قدم موقع «آر. يو. في» الألماني، مجموعة من النصائح الخاصة باختيار الملابس المناسبة لمقابلات العمل الرسمية.

نصائح للرجال عند شراء ملابس مقابلة العمل

الشراء قبل المقابلة بفترة

شراء ملابس العمل قبل الموعد بوقت كافٍ، لأن ذلك من شأنه أن يعزز شعور الثقة بالنفس والارتياح داخل الملابس، ما ينعكس بدوره على السلوكيات أثناء المقابلة.

اختيار رابطة عنق ملونة

اختيار رابطة العنق من النقاط المهمة التي قد تؤثر على الصورة الذهنية لك أثناء المقابلة، ويمكنك الاستعانة برابطة عنق ملونة، لكن بشطر الحرص ألا تحتوى على رسوم ملفتة للنظر أو أشكال غريبة.

حلاقة الذقن ومعطر الفم

التوجه إلى مقابلة العمل بذقن غير محلوق، سلوك غير مفضل، من شأنه أن يؤثر على تقييمك الإجمالي، ويفضل أيضا، تجنب بعض الأطعمة التي تحتوى على الثوم قبل المقابلة، واستخدام معطر الفم.

رسم الابتسامة على الوجه

تساهم الابتسامة وطريقة أداء التحية، في لعب دورا مؤثر في إكمال الصورة الخاصة بشخصية المتقدم للعمل، إذ تساعد نظافة الأسنان والأظافر على إكمال المظهر الجيد.

ارتداء الأسود للوظائف الإدارية

يعتبر اللون الأسود من الألوان القوية، التي تدل على أعلى مستويات الثقة، لذلك فإن اللون الأسود سيكون مناسبا، خاصة إذا كانت المقابلة بشأن وظيفة شغل منصب مسؤول إداري، فاللون الأسود سيضفى الرزانة والوقار والهيبة للمظهر.

ارتداء البدلة الرمادي

يلائم اللون الرمادي مقابلة العمل، إذ يعطي انطباعا لحظيا، بأن الشخص المتقدم لشغل الوظيفة، قوي وصلب، ولديه من الحكمة والثقة ما يميزه عن غيره.

البدلة باللون الأبيض

يساعد اللون الأبيض على إبعاث الطمأنينة، ونقل الشعور بالأمل والبدايات الجديدة والنظافة والنقاء، ويشير إلى الاهتمام بالتفاصيل، لذلك يعتبر اللون الأبيض مناسبا للمقابلات.

احذر الألوان الصارخة

عند إجراء مقابلة عمل، يجب الابتعاد عن اللون البني والأحمر والألوان الصارخة، لأنها غير مستحبة في المقابلات.