فيديوهات لـ دينا الشربيني أثارت الجدل.. حسن أبو الروس آخرها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصاعد نجم الفنانة دينا الشربيني، منذ علاقتها العاطفية مع الهضبة عمرو دياب، وأصبح الجمهور يتابعها بشكل أكبر من ذي قبل، وبمجرد نشر صورها وفيديوهاتها، تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إذا نشرت مقطعا مصورا غريبا وغير معتاد منها، وهو ما حدث مع فيديو لها مع الفنان حسن أبو الروس، الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لكنه ليس الفيديو الأول الذي يثير الجدل حول دينا الشربيني، إذ يستعرض التقرير التالي أبرز تلك المقاطع المصورة.

فيديو دينا الشربيني وحسن أبو الروس

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، مع حسن أبو الروس، مرتدية «أوتفيت» من قطعتين من اللون الموف، «ستوميك»، كشف عن بطنها، وكان مفتوح من منطقة الصدر، وزينت دينا الشربيني إطلالتها الكاجوال بـ«باندانا»، على رأسها، ووضعت ماكياج عكس عادتها، إذ تحب الظهور دوما دون ماكياج.

الفيديو تم تصويره في مدينة الجنة بالغردقة، وظهر حسن أبو الروس مع دينا الشربيني، حيث يغني الثنائي إحدى أغنيات الأول، وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي اعتبروه خفيف ومسلي.

فيديو دينا الشربيني تهوي على عمرو دياب

في واحد من حفلات عمرو دياب التي أقامها في الساحل قبل سنوات قليلة، تقريبا في عام 2018 ظهرت دينا الشربيني وهي تحاول ترطيب الهضبة عمرو دياب، كانا حينها في علاقة عاطفية، حيث ظهرت ممسكة بمروحة يدوية وأخذت «تهوي»، على الهضبة خلال استراحته في الحفل، وهو الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين تلك الحركة بمثابة تعبير صادق عن الحب بين عمرو دياب ودينا الشربيني.

فيديو دينا الشربيني وياسمين رئيس

نشرت الفنانة دينا الشربيني، مقطع فيديو يحتوي على صور ومقاطع أخرى لها، مع الفنانة ياسمين رئيس، احتفالا بعيد ميلاد الأخيرة، وأظهر الفيديو علاقة الصداقة القوية التي تجمع الفنانتين، لدرجة أن دينا الشربيني، وصفت ياسمين رئيس، بأنها شقيقتها وليست مجرد صديقة.

فيديوهات دينا الشربيني وعمرو دياب في أعياد الميلاد

واحدة من أبرز المناسبات، التي كشفت العلاقة العاطفية التي تجمع الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني، تمثلت في الظهور المتكرر لهما سويا في أعياد الميلاد، لعامين متتاليين، إذ كانت دينا الشربيني، كلمة السر وراء الاحتفال مع عمرو دياب.

وانتشرت حينها، عدة لقطات ومقاطع مصورة للثنائي خلال الاحتفال، ونفس الأمر تكرر من قبل عمرو دياب، الذي احتفل مع دينا في عيد ميلادها.