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سخرية متبادلة بين رامي جمال وزوجته في عيد ميلادها: الحمد لله مخلفناش (صور)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رامي جمال وزوجته

احتفال الفنانون بالمناسبات المختلفة، أصبح أساسيا على مواقع التواصل الاجتاعي، إذ يبادر كثير منهم بنشر رسائل رومانسية وحب وغزل في الطرف الآخر، لكن المطرب رامي جمال، احتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة مختلفة واستثنائية، من خلال نشر صورا لهما سويا عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موجها لها رسالة طريفة، قابلته بالرد عليها بنفس الطريقة، ليتفاعل الجمهور معهما عبر التعليقات والإعجابات.

احتفال رامي جمال بزوجته

وجه رامي جمال، لزوجته رسالة طريفة جاء فيها: «يا رب أنت عارف أني اتجوزتها، وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة كده، عرفت أنا ليه لما غنيت سقف غزت العالم».

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وأضاف رامي جمال، في رسالته الساخرة لزوجته: «الحمد لله أننا مخلفناش، لأني واثق أن ابننا كان أكيد هيبقي المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا.. كل سنه وأنتي أول وآخر وأحلى وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان أخد الدريسينج والحق يرجع لأصحابه، كل سنة وأنتي طيبة».

زوجة رامي جمال تهدده 

الرسالة الساخرة، ردت عليها ناريمان زوجة رامي جمال، مختصة الجزء الخاص بخزانة الملابس، إذ كتبت: «أقسم بالله ما هيتحطلك قميص فيها بعد البوست ده، وأنا اللى لسه بقولك أفضيلك حتة، اتقى الله».

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تفاعل الجمهور مع رسالة رامي جمال

تنوعت تعليقات الجمهور على احتفال رامي جمال، بعيد ميلاد زوجته، أبرزها: «ربنا يسعدكم ويبارك لكم في بعض، وكل سنة وأنتم سوا ومع بعض»، و«إيه الضحك ده، ربنا يخليكم لبعض»، و«يا عم أنت كنت نمت من غير ماتعيد عليها أحسن»، و«كل سنة وأنتوا طيبين، بس مش حلوة كلمة (أطلقك)»، و«هو ده الحب ولا بلاش يا ولاد، افتحوا دماغ بعض».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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