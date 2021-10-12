طريقة عمل شوربة العدس في المنزل.. دفي ولادك وقوي مناعتهم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شهدت بعض المحافظات خلال الليلة الماضية، سقوط أمطار وتغير مفاجئ في حالة الطقس، فضلا عن الرعد والبرق الذي أضاء السماء، وسط توقعات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بسقوط أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

ومع سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، تبحث الأمهات عن طرق لتدفئة الأسرة بشكل خاص، من خلال وجبة تضم عناصر غذائية مفيدة، وتساعد على تقوية مناعتهم، فيكون الحل الأمثل بالنسبة لهن شوربة العدس، لما فيها من عناصر غنية بالبروتينات والمواد التي تقوي المناعة.

ويُقدم «هن» للأمهات طريقة عمل شوربة العدس في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

شوربة عدس بالخضار

مقادير شوربة عدس بالخضار

عدس أصفر.

كرفس.

مرقة.

ثوم.

زيت زيتون.

جزر مفروم ناعم.

بصل أخضر مفروم ناعم.

بقدونس مفروم ناعم.

كمون.

كاري.

كزبرة جافة.

زبدة.

طريقة عمل شوربة عدس بالخضار

- يشوح الثوم في الزيت.

- يضاف الكرفس والجزر والبصل والكمون والكاري والكزبرة ويشوح.

- يضاف العدس والمرقة.

- يترك على النار، حتى تمام الطهي.

- يضاف مكعب زبدة والبقدونس.

- تضرب المكونات بالهاند بلندر، وتقدم ساخنة.

شوربة العدس بالجزر

مقادير شوربة العدس بالجزر

4 كيلو عدس أصفر.

حبة بصل.

فص ثوم.

حبة جزر.

حبة كرات أفرنجي.

حبة بطاطس.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح.

فلفل.

طريقة تحضير شوربة العدس

- جهزي حلة وضعى فيها زيت، ثم شوحى البصل المفروم ثم الثوم المفروم والكرات المفروم والجزر المقطع مكعبات صغيرة.

- ضيفى العدس وشوحيه جيدا حتى يتجانس مع المكونات.

- ضيفى المياه وضعى الملح والفلفل والكمون، واتركيه حتى تمام النضج.

شوربة العدس الإيطالية

مقادير شوربة العدس الإيطالية

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

بصل.

2 كوسة.

4 جزر.

نصف كوب ريحان.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

ورق لورا.

ملعقة صغيرة بابريكا.

مكعب مرق.

بطاطس.

2 كوب سبانخ.

كوب طماطم شيري.

2 كوب عدس.

طريقة تحضير شوربة العدس الإيطالية

- في حلة على النار يوضع زيت الزيتون مع البصل والثوم وورق اللورا، ويضاف الجزر ويقلب جيدا.

- يضاف ماء ساخن، ثم الكوسة والبطاطس ومكعب المرقة والعدس.

- يضاف الفلفل الحار وملح وفلفل، وتترك على النار لتغلي وتنضج المكونات، وتقدم ساخنة.

شوربة العدس بدون خلاط

طريقة عمل شوربة العدس بدون خلاط

- سخني زيت الزيتون في قدر على النار.

- ضيفي البصل والجزر، ثم قلبي حتى تذبل المكونات.

- زيدي بعدها العدس وورق الغار، ثم نكهي بالملح، الفلفل الأسود والكمون.

- اسكبي الماء فوق المكونات، حركي حتى تتجانس، ثم اتركي الخليط لحوالى 15 دقيقة حتى يغلي.

- اخفضي حرارة النار، ثم اتركي المكونات من جديد لحوالى 25 دقيقة، حتى ينضج العدس.

- ابعدي الحساء عن النار حين يثقل القوام.

- اسكبي عصير الليمون الحامض، ثم قدمي الشوربة مباشرة على سفرتك.