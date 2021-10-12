طبيبة: نقص الملح في الجسم يسبب مشاكل صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - التوقف عن تناول الملح أو تقليله، يعتبر أولى الخطوات التي يتبعها أصحاب النظام الغذائي الصحي، أو من يرغب في إنقاص وزنه، لكن يمكن أن يكون نقص الملح في الجسم خطيرًا.

وأوضحت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي الروسية ناتاليا ستوكوفا، أن عدم كفاية كمية الملح في القائمة اليومية يمكن أن يسبب ليس فقط ضعفًا في الجسم، ولكن أيضًا مشاكل في عمل القلب. لأن المواد التي تدخل الجسم مع الملح تنظم عمليات التمثيل الغذائي على المستوى الخلوي، وهي أيضًا عنصر مهم للحفاظ على توازن الإلكتروليت.

وقالت الطبيبة لقناة "فيتشرنايا موسكفا": "علامات نقص الملح في الجسم يمكن أن تكون صداع، دوخة، ضعف، غثيان، قصور في القلب، ديناميكا الدم غير المستقرة"، وفق ما نقل "سبوتنيك".

ومع ذلك، شددت على ضرورة توخي الحذر عند تضمين الملح في النظام الغذائي. وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بالتناول اليومي من ملح الطعام للشخص البالغ 5 غرامات.