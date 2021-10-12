4 تمارين رياضية تساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني الكثير من النساء من آلام الدورة الشهرية احيانا قبل موعدها، ويمكن علاج هذه آلام في المنزل دون الحاجة إلى تناول المسكنات عن طريق ممارسة بعض التمارين الرياضية في المنزل، ومنها كما ذكرها موقع «ميرور» البريطاني.

تمارين رياضية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

على الرغم أن التمارين الرياضية آخر شىء تفكر المرأة في ممارسة اثناء الدورة الشهرية ولكن يساعد ذلك على تخفيف الألم.

المشي

وفقا لخبراء اللياقة البدنية في «Origym»، هناك فوائد جسدية وعقلية لممارسة رياضة المشي، حيث يعمل الإندورفين المطلق كمثبطات للألم ويعمل على تحسين تدفق الدم وفتح الأوعية الدموية في الرحم مما يساعد على تخفيف التقلصات.

اليوجا

من التمارين الرياضية التي تؤدى إلى استرخاء الجسم وبالتالي تحقيق راحة الجسم من الأوجاع، ويمكن تجربة تمارين اليوجا قبل ميعاد الدورة الشهرية حيث تساعد على الاسترخاء وتقليل الأعراض.

تمارين الكارديو

قد تكون تمارين الكارديو الخفيفة نوعا من التمارين التي يفضل القيام بها في فترة الحيض.

الأنشطة الهوائية الخفيفة

وتعتبر الأنشطة الهوائية الخفيفة مثل السباحة أو المشي خيارات جيدة لأنها تمنح الجسم دفعة من الإندورفين، وهي عبارة عن مادة كيميائية تمنح شعور جيد وتخفف من الآم الدورة الشهرية.

اعراض الدورة الشهرية قبل نزولها

ومن الأعراض التي تنذر بقدوم الدورة الشهرية كما ذكرها موقع «web md».

ظهور حب الشباب

ارتفاع مستوى الهرمونات لدى الإناث قد يحفز إفراز الدهون في البشرة مما يعمل على إغلاق المسام وظهور الحبوب.

تورم وانتفاخ الثديين

وذلك لارتفاع هرمون البرولاكتين المسؤول عن إفراز الحليب في جسم المرأة.

الإرهاق والتعب

تشعر المرأة بالإجهاد بالإضافة إلى الأرق المؤقت وعدم الانتظام في النوم.

تقلصات في المعدة

وتعد من أشهر اعراض الدورة الشهرية وقد تستمر بعد حدوث الدورة بـ 3 أيام.