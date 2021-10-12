منة عرفة تنشر مقطعا من مهرجان فرحها بصوتها: أنا وحش الكون (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طرحت الفنانة الشاب منة عرفة برومو المهرجان الشعبي لحفل زفافها وشاركت مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وسط تفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها بعد أيام من إعلانها عن مفاجأة لهم.

منة عرفة عن برومو المهرجان: «مين مستني الأغنية؟»

وطلت منة عرفة على جمهورها في برومو مهرجان حفل زفافها وهي تردد كلماته من بينها «أنا وحش الكون والقارة»، وهو التعبير المرتبط بالفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد إطلاق الفنان أحمد العوضي عليها هذا اللقب في أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير»، وأرفقت منة عبارة مع الفيديو: «مين مستني الأغنية؟.. قريب أوي هتشوفوها كاملة إن شاء الله».

كانت منة قد أعلنت عن خوضها مرحلة الاستعدادات لحفل زفافها على المنتج الشاب محمود المهدي، وتجهيزهما لبعض المفاجآت لجمهورهما ومتابعيهما بدءًا من وضع شروط خاصة للحضور، وحتى تحضير العروسين مؤخرًا، لمهرجان غنائي، لتقديمه للمدعوين.

«المهدي» مع «أبوليلة» في كواليس حفل الزفاف

وقبل أيام شارك محمود المهدي، خطيب منة عرفة، صورة تجمعهما بمؤدي المهرجانات الشعبية «أبو ليلة» وسط تعليقات من المتابعين حول المفاجأة التي أعلنت عنها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدما لمح بتقديم مهرجان شعبي ضمن كواليس حفل زفافهما.

وحرص «المهدي» على نشر الصورة وأرفق معها عبارة: «انتظروا التريند القادم، حاجة عظمة هتنزل قبل الفرح، وهنغنيها في الفرح مع إخواتي الناجحين ملوك المهرجانات».

وفي السياق نفسه، شارك محمود المهدي مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية «القصة المصورة»، كشف خلاله عن كواليس المهرجان الشعبي الجديد بينما ظهرت منة عرفة وهي مستعدة لتقديم المهرجان وسبقه منشور آخر للعريس، وهو يسجل الأغنية، ممازحًا المتابعين بكتابته: «أنا بيكا ماي لاف الفانز، ده من تحضير حاجة للفرح إن شاء الله، تفتكروا ايه؟».

وكان الثنائي قد حددا شروطًا لحضور حفل زفافهما من ضمنها تسجيل إعجاب لمقطع الفيديو ومشاركته ومتابعة الصفحة الرسمية لـ منة عرفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والإشارة إلى أكبر عدد من الأصدقاء والمتابعين في التعليقات على المقطع.