أمير كرارة عن يوم زفافه من شقيقة أحمد صلاح حسني: «كنت عاوزني أسيب الفرح»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حلَّ الفنان أحمد صلاح حسني ضيفًا على زوج شقيقته الفنان أمير كرارة في برنامجه الجديد «بصراحة»، وتحدث عن تفاصيل مشتركة بينهما خلال فترة زواج كرارة من شقيقته، متحدثًا عن أول انطباع له تجاه كرارة.

وقال لاعب الكرة السابق والممثل الحالي أحمد صلاح حسني، خلال لقائه في برنامج «بصراحة» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة MBC1، إنه بمجرد رؤيته لكرارة من أحبه: «حسيت إنك بني آدم كويس جدًا» ليرد كرارة عليه قائلًا: «وقتها قلت لي أكتر كلمة فاكرها ليك».

وكشف كرارة خلال لقائه مع أحمد صلاح حسني بالبرنامج عن موقف سابق له وقت الخطوبة قائلًا: «حصل مشكلة زي أي مشاكل بتحصل بين المخطوبين قلت لي أنا حبيتك لدرجة إني شفت حب أختي ليك يخليني أقف جمبك حتى لو هتتجوزك وقعدت معاك يوم واحد لأني عارف هتعمل معاها إيه».

كرارة ممازحًا شقيق زوجته: ندمت على الجوازة دي؟

ومازح أمير كرارة شقيق زوجته أحمد صلاح حسني حول ندمه على زواجه من شقيقته ليرد: ما ندمتش من القرارات اللي بعتز بها في حياتي، مضيفًا: من الحاجات اللي لفتت نظري إنك طيب جدًا فهمت ليه أختي كانت عاوزة تكون معاك وواقفة ليك.

عاوزني أخلع يوم فرح أختك

وخلال اللقاء الذي جمع الثنائي حكى كرارة عن موقف لهما يوم زفافه قائلا: «قلت لي أغرب كلمة في حياتي وهي فكر تاني إنت متأكد، استغربت تيجي منك انت عاوزني أخلع يوم فرح أختك».

وواصل النجم أمير كرارة: «وقتها حسيت إنك بتحبني بجد زي الإخوات» ليرد صلاح حسني عليه قائلًا: «أنا حاسس بيك علشان سننا زي بعض وشعرت أن هناك صداقة هتدوم بينا»، ليرد كرارة ساخرًا: «بتنصحني ما تجوزش يوم فرح أختك».