المنتجات عالية البروتين لا توفر فوائد صحية إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشارت الجمعية الألمانية للتغذية إلى أن المنتجات، التي يتم الترويج لها بأنها غنية بالبروتين أو تحتوي على نسبة عالية من البروتين، ليس لها أية فوائد صحية إضافية.

وأضافت الجمعية الألمانية أن الجسم يحتاج فقط إلى البروتين، الذي يتم الحصول عليه من مجموعة الأطعمة المتنوعة، ولكن يمكن للأشخاص، الذين يعانون من حساسية الجلوتين الاستعانة ببعض المنتجات الأخرى، مثل المعكرونة المصنوعة من العدس أو البزلاء.

وأكد خبراء التغذية الألمان على أن إنقاص الوزن لا يتم عن طريق تناول المزيد من البروتين فقط دون العناصر الغذائية الأخرى والتمارين الرياضية المناسبة، مع العلم بأن الجسم يحتاج 8ر0 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميا، وهو ما يعني استهلاك 54 جراما من البروتين، إذا كان وزن الجسم 68 كيلوجرام.

ونصحت الجمعية الألمانية بشرب كمية كافية من الماء بالنسبة للأشخاص، الذين يتناولون نسبة عالية من البروتين، فعلى الرغم من عدم إضرار الجسم بالمزيد من البروتين، لأنه يتم تكسير البروتين الزائد في الجسم إلى اليوريا، والتي يتخلص منها الجسم مع البول، وهو ما يلزم معه شرب كمية كافية من الماء وعدم وجود مشاكل في وظائف الكلى.