أبرز 7 براندات لحقائب عالمية فاخرة موضة 2022

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث النساء عن أفخم الماركات العالمية وبراندات الحقائب وأكثرها أناقة، وذلك لأن شنطة اليد هي التي تكمل أناقتها وتبرز جمالها وتلائم ملابسها.

بينما تحب المرأة اقتناء ما يتعلق بالزينة والمكياج والأحذية تحب اقتناء الحقائب الأنيقة في منزلها أيضاً، كما أنها من أنسب الهدايا التي يمكن تقديمها لها، وتختلف أذواق النساء بين البساطة والفخامة وبين أشكال الحقائب، منهن من تفضل حقائب اليد الكبيرة المزينة، والأخرى تحب الحقائب الكبيرة الهادئة المصحوبة بشريط جانبي وأخريات يفضلن الحقائب الصغيرة البسيطة.

توافقت ماركات الحقائب العالمية مع جميع الأذواق، ولكن اختلفت بشكل الإصدار الذي قدموه.

ماركات عالمية لعام 2022

1-ماركة Gucci: تميَّزت حقائب Gucci للعام الجديد بجودة خامتها، وتوافر أحجام متنوعة أيضا وتصاميم تنساب الخروج والعمل، كما توفر منها الألوان البسيطة والهادئة.

2-Chanel: تلك العلامة الفرنسية أبدعت أيضاً في إصداراتها لحقائب العام الجديد والذي جمع بين الأناقة والبساطة والتي تتهافت النساء على اقتناء أحدث إصداراتها كل عام.

3- أما ماركة Burberry فقد تميزت حقائبها بأنها كانت مقتبسة من الماضي بألوان تقليدية لهؤلاء النساء الذين يحبون الكلاسيكية في أنماط حياتهم.

4- وتميزت أيضا Louis Vuitton أيضا بحقائبها الجديدة القطنية بالألوان الوردية واليد المصنوعة من الفض.

5- علامة Celine الشهيرة أيضاً جمعت بين الأناقة وجودة الخامة ومساحتها الداخلية الواسعة التي تنساب السيدات العاملات لأنها تتسع لأغراض عديدة.

6- أما dolce فقد تميزت حقائبها الجلدية بالأناقة والاتساع لكي تناسب الحياة العملية وصناعتها من جلد النمر المميز.

7- كذلك حقائب prada كانت مبهرة في ألوانها وبساطتها وعودتها للماضي.