«غصن الزيتون».. صيحة جديدة من الخواتم في خريف 2021 «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تميل النساء إلى اختيار التصميمات المختلفة ذات الذوق الفريد عندما يتعلق الأمر بارتداء الذهب لذا قدمت الماركات العالمية العديد من تصاميم عصرية للخواتم لموضة خريف 2021، ومن أبرزها خواتم غصن الزيتون المناسبة للأوقات الرسمية وغير الرسمية وتتميز بمظهرها الأنيق.

خواتم غصن الزيتون لموضة خريف 2021

ويمكنك الاعتماد على أكثر من تصميم عصري للخواتم الذهبية من دار «تيفاني أند كو» لخاتم Olive Leaf Bypass Ring hg حيث نشر موقع ««Net-a-Porter» مجموعة من التصميمات من بينها هذا خاتم باللون الوردي الذهبي من عيار 18 وهو على شكل أغصان الزيتون ويمكنك أيضًا تنسيقه مع سلسلة قصيرة بالذهب الوردي مرصعة بالألماس وسوار راقي على شكل فيونكة.

خاتم غصن زيتون من هاوس أوف شوميه

وأصدرت علامة «هاوس أوف شوميه» للمجوهرات مجموعة مختلفة من خواتم غصن الزيتون اعتمدت في تصميمها على الأناقة ومن بينها خاتم L'epi De Ble De عيار 18 قيراطاً من الذهب باللون الأصفر البراق ومرصع بماسات مستديرة مع الذهب الأصفر على شكل أغصان زيتون كثيرة إضافة إلى شكل مغطى حول الخاتم يشبه غصن الزيتون المنسدل، ويمكنكِ اختيار هذا الخاتم مع أقراط صغيرة بالذهب الأصفر على شكل غصن زيتون صغير مرصع بفصوص الألماس، وخاتم سوليتير أبيض وتفادي ارتداء أي مجوهرات كبيرة أو لافتة لكي تكون إطلالتكِ ناعمة.

خاتم غصن زيتون من دار ديور Dior

وتعد الخواتم البسيطة ذات الأحجام الخفيفة من أبرز مجموعات الموضة وتحظى بإعجاب النساء ويمكن اختيارها مع مجموعة مختلفة من خواتم أخرى بتصاميم مختلفة فقدمت دار ديور خاتم Bois De rose من مجموعة Chirstian Dior من الذهب الوردي اللون وهو من عيار 18 قيراطاً ومرصعة بالألماس على شكل أغصان الزيتون الرقيقة الملتفة حول الإصبع بشكل أنيق، ويمكن تنسيق سوار مفتوح بالذهب الأبيض مع سلسلة قصيرة وطويلة للتكديس بالذهب الوردي.