لتقليل فاتورة الكهرباء.. تخلصي من 7 عادات خاطئة بثلاجتك

القاهرة - سمر حسين - ماما

بدءًا من ترك الأضواء عندما لا تكون في المنزل وصولًا إلى ضبط منظم الحرارة على درجة عالية جدًا، هناك العديد من العادات المنزلية الطائشة التي تتراكم بمرور الوقت وتزيد من فاتورة الكهرباء الخاصة بمرافق البيت، لكن هل تعلمي أن مطبخك يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا في ذلك؟، فإذا كنتِ ترغبين في توفير المال والطاقة يمكنك البدء بثلاجتك.

فحسبما ذكر موقع «thekitchn» الأمريكي، هناك مجموعة من العادات الأكثر شيوعًا التي يمكنك التخلص منها والتي ستساعدك على تقليل تكلفة الطاقة بمنزلك، فضلًا عن الحفاظ على كفاءة ثلاجتك على مدار سنوات طويلة.

1- الإفراط في ملء الثلاجة

يمكن أن يصبح تخزين الكثير في ثلاجتك سريعًا أمرًا مكلفًا، حيث إن العناصر الزائدة يمكنها أن تسد فتحات التهوية في الثلاجة، ما يجعلها تعمل بشكل أكثر صعوبة حتى تحتفظ ببرودتها.

2- عدم ملء الثلاجة

وعلى النقيض يمكن للثلاجة شبه الفارغة أن تكلفك النقود أيضًا، وذلك نظرًا لأن وجود العناصر الباردة في ثلاجتك يلعب دورًا في الحفاظ على درجة الحرارة المنخفضة عند فتح الباب، والقليل جدًا من العناصر يعني أن المبرد يجب أن يعمل لوقت إضافي للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة.

3- ضبط درجة الحرارة بشكل غير صحيح

إذا كانت ثلاجتك دافئة جدًا، فسوف يتعفن طعامك بسرعة أكبر، وفي الوقت ذاته إذا تم ضبط درجة الحرارة على درجة حرارة منخفضة جدًا، فستتجمد أغراضك، لذلك يجب عليكِ ضبط درجة حرارة المبرد بين 35 و38 درجة فهرنهايت.

4- ضبط رطوبة درج الخضروات بشكل غير صحيح

عدم ضبط رطوبة درج الثلاجة يعرض الأطعمة وخاصة الأوراق الخضراء للذبول بصورة سريعة، لذلك يجب عليكِ ضبط درجة حرارة الدرج المخصص لها.

5- تخزين العناصر القديمة في الخلف

تخزين العناصر القديمة مثل بقايا الطعام وغيرها من المواد الغذائية الأخرى، في الجزء الخلفي من الثلاجة، يساعد على زيادة طاقة عمل المبرد الخاص بها، لذلك لا يفضل وضعها في الخلف بل يمكن التخلص منها أولًا بأول.

6- تخزين المواد سريعة التلف على الباب

إذا قمت بتخزين عناصر قابلة للتلف مثل الحليب على الباب، فسوف تفسد بشكل أسرع، وتبدأ درجة حرارة المبرد في الانخفاض أكثر عند فتح الثلاجة.

7- فتح ثلاجتك كثيرًا

الوقوف أمام ثلاجتك والباب مفتوحًا أمر سيئ للغاية، لأن درجة الحرارة سترتفع بسرعة وستتسبب في عمل الثلاجة بجهد أكبر للعودة إلى درجة الحرارة العادية.