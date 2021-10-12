«القباج» تعلن معايير تولي منصب الوزيرة في اليوم العالمي للفتاة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، أن الوزارة للعام الرابع على التوالي، تحتفل باليوم العالمي للفتاة، وتستقبل عددًا من الفتيات من مختلف الفئات، وجرى تقليد فتاة تُدعى «نجلاء» منصب وزيرة التضامن لمدة يوم واحد، لافتة إلى أن معايير اختيار الفتاة التي تتقلد منصب الوزيرة تكون بناء على معايير تحقيقهن نجاح، أو لهن نشاط موسيقي أو رياضي أو فني، ولديهن مهارات في القيادة ولهن تأثير على باقي الفتيات.

الفتيات تتولى مناصب القيادة

وأضافت «القباج»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، مساء الإثنين، أن الفتيات احتلتن مناصب القيادة بمساعدة المسؤولين، ومارسن المهام الخاصة بالمسؤولين، وجري تصوير ما حدث، وبعدها تحدثن عن التجربة وسردن خبراتهن فيها.

وأشارت إلى أنه في كل عام هناك موضوع يتحدثون عنه، وموضوع هذا العام هو التنمر الإلكتروني، وخاصة ما تتعرض له الفتيات في الفضاء الإلكتروني، والتعرض للمشاكل من خلال تزييف صورهن.

متابعة أنشطة حياة كريمة

وبالنسبة لأنشطة مبادرة حياة كريمة، أشارت إلى أنهم يعملون على زيادة التوعية في 4 محافظات، حيث تذهب قوافل طبية تدعو لتنظيم الأسرة، والتوعية بالتمكين الاقتصادي، وعدم زواج القاصرات، والأقارب، لافتة إلى أنهم يقدمون التوعية من خلال مسرح الشارع، والأكشاك، وغيرها من الوسائل.

العالم يحتفل باليوم العالمي للفتاة

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «اليونيسيف»، باليوم العالمي للفتاة، الموافق اليوم 11 أكتوبر، وأصدرت بيانًا قالت فيه إن هناك فجوة رقمية بين الجنسين في الاتصال والوظائف، وهناك عدم مساواة وإقصاء تجاه النساء، عبر المناطق الجغرافية والأجيال التي تمثل التحدي الذي نواجهه، بينما كان المأمول أن تكون الثورة الرقمية للجميع وبالجميع.