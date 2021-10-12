الامارات | وفاة أكبر معمرة في البرازيل عن 116 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أكبر معمرة في البرازيل عن 116 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت في شمال شرق البرازيل أكبر معمّرة في الدولة الأميركية الجنوبية، والثالثة بين الأكبر سناً في العالم، فرانسيسكا سيلسا دوس سانتوس، على ما أفادت وسائل إعلام محلية. وقالت إحدى حفيداتها، فرناندا سيلسا، إنها توفيت جرّاء التهاب رئوي في فورتاليزا بولاية سيارا، قبل 16 يوماً من بلوغها الـ117.

وأشارت إلى أنها «كانت مرادفة للحب وإرادة الحياة، وكل ما يمكن أن يتخيله المرء من صفات جيدة، وكانت صلة وصل بين أحفادها وأبناء أحفادها، رغم كونها لم تعد قادرة على التحرك، وكانت طريحة الفراش منذ بضع سنوات». وأضافت: «يوجد الآن فراغ في كل ركن من أركان المنزل».

وُلدت فرانسيسكا سيلسا دوس سانتوس في 21 أكتوبر 1904 في كاسكافيل بولاية سيارا، وفقاً لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة «جي آر جي»، وهي منظمة تأسست عام 1990، تتعقب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 110 أعوام، وتعتمدها موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مصدراً للمعلومات.

وكانت البرازيلية ثالث أكبر معمّرة في العالم، بعد اليابانية كاين تاناكا (118 عاماً و281 يوماً)، والفرنسية لوسيل راندون (117 عاماً و241 يوماً)، بحسب «جي آر جي».

• فرانسيسكا كانت مرادفة للحب وكل ما يمكن أن يتخيله المرء من صفات جيدة.

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