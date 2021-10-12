الركض المائي أشد إرهاقا للجسم من الجري العادي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوضح البروفيسور روديجر ريير أن تمارين الركض المائي تتطلب المزيد من الجهد مقارنة بالركض العادي.

وأفاد رئيس رابطة أطباء الرياضة في ألمانيا بأن هذه النوعية من الرياضات مفيدة بشكل خاص للمفاصل والأوتار، وذلك لأنه يتم تدريب الجسم بأخف وزن ممكن للجسم على الأوتار والمفاصل بسبب ما يعرف بطفو الماء، على الرغم من المجهود الذي تحتاجه هذه التمارين بسبب شدة مقاومة الماء، والتي تزيد بمقدار 800 مرة عن الهواء، وهو ما يجعل نصف ساعة من الركض المائي تحرق حوالي 400 سعر حراري، بينما الركض على الأرض يحرق حوالي 300 سعر حراري.

وفي الوقت نفسه يعد الركض المائي تدريبا متعدد الفوائد، حيث إنه يعزز من قوة العضلات ويزيد من القدرة على التحمل، وخاصة لمناطق الساقين والذراعين والكتفين والظهر.