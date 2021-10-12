تقي من الفيروسات.. تناول هذه المكملات الغذائية خلال الخريف والشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تساعد الفيتامينات والمكملات الغذائية في دعم الصحة، خاصة في أشهر الخريف والشتاء، حيث تنشط الأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا ونزلات البرد وغيرها.

ونستعرض في هذا التقرير أفضل المكملات الغذائية التي يجب أن تتناولها في الخريف والشتاء، وفقًا لموقع express.

وصفت الطبيبة البريطانية روز ميلين أخصائية التغذية في لندن، المكملات الغذائية بخط الدفاع الأول المناعي، موضحة أنه يجب التأكد من اختيار الأنواع التي تحتوي على سلالات متعددة من البكتيريا الحية.

- ماذا تفعل البروبيوتيك؟

البروبيوتيك هي بكتيريا وخميرة حية تعيش في الجسم وهي نسخة من البكتيريا الجيدة التي تساعد الأمعاء على العمل بشكل صحيح، كما تساعد على إنتاج الفيتامينات في الجسم، وكذلك موازنة البكتيريا في الجسم، مما يمنعك من الإصابة بالمرض.

- ما الفيتامينات التي يجب أن تتناولها في الخريف والشتاء؟

1- فيتامين د أساسي لجهاز المناعة وله خصائص مضادة للالتهابات، حيث يصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين أشعة الشمس خلال أشهر الشتاء، وللحصول على فيتامين د تناولي الأسماك الدهنية والكبد واللحوم الحمراء.

2- فيتامين ج أيضًا فعال جدًا، وهو قابل للذوبان في الماء لذا فهو آمن عند تناوله بجرعات عالية. 1 - 2 جرام يوميًا يقلل من ظهور البرد ومدته، كما أنه رائع ضد العوامل المعدية مثل الفيروسات.