مرصع بالذهب.. إطلالة ساحرة لـ أحلام في حفل افتتاح إكسبو دبي 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - في إطلالة ملكية، نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "انستجرام".

وظهرت أحلام بإطلالة ملكية في حفل افتتاح إكسبو دبي 2020 بالإمارات، مرتدية فستانا طويلا مخمليا، باللون الأزرق، على شكل قفطان مرصع بالذهب والتطريزات، مستوحى من الطابع الأندلسي، من توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات رقيقة، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع مكياجا ناعما بدرجات النيود.

وعلقت أحلام على إطلالتها من خلال المنشور، حيث قالت: "ما حدث في هذه الليلة في إكسبو دبي شي عظيم فخر للعالم بأسره، استوحيت فستاني من التطريز الإماراتي الخليجي العربي مرصع بالمرايات وخيوط الذهب المعتقة، كما اضفت عليه أنا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الأندلسي ليليق بي كفنانة إماراتية أمثل دولتي الإمارات في هذا الحدث العظيم التاريخي، وأمثل الوطن العربي، وأحببت أن ألقي تحية إماراتية عربية على كل العالم بأسره بثلاث لغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية".