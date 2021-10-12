مؤسسة مبادرة «تمكني»: ساعدنا 500 فتاة بالصعيد في 10 أشهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت لمياء صلاح، مؤسس مشروع تخرج «تمكني»، اليوم، إنها منذ دخولها الجامعة تعاني من تحديات كثيرة، ومنها تعلم المهارات وإتقان اللغة، ما دفعها إلى إنشاء مجموعة خاصة على الـ«فيس بوك»، برفقة زميلاتها؛ لتمكين الفتيات وتقديم المساعدة لهن، مشيرة إلى أن المجموعة تأسست منذ 10 أشهر، وتحتوي على 1000 فتاة، واستطاعت تقديم المساعدة إلى 500 فتاة من محافظة أسيوط.

وأوضحت «صلاح»، خلال لقائها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الفنانة منى عبدالغني، وهبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، اليوم الاثنين، أن بعض الناس هاجموهن، ولكن هناك مؤسسات أخرى دعمتهن، ومنها مؤسسة عالمية تدعى «السلام أولًا»، قدمت لهن 200 دولار، بدأن بها أول برنامج، ثم فزن بمسابقة في مجال القضاء على العنف ضد المرأة بقيمة 50 ألف جنيه، ثم بمسابقة أخرى يحصلن من خلالها على منصة إلكترونية للمبادرة.

وكشفت أن فريق المبادرة يعمل على عدد آخر من البرامج في الفترة المقبلة؛ لمساعدة الفتيات، مثل اختبارات اللغة الإنجليزية، واختبارات معرفة الشخصية، ودورات تدريبية في إدارة تنمية الموارد البشرية.

حملة ضد الآثار السلبية للسوشيال ميديا

أما ريم هشام، مؤسس حملة «هي تكة»، والتي تناقش الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، فأشارت إلى أن الـ«سوشيال ميديا» تساهم في ترسيخ سوء الفهم بين الناس، إضافة إلى افتقاد المشاعر ولغة الجسد، ونبرة الصوت، مشددة على أن هذه الأمور مهمة في التواصل بين المواطنين، لافتة إلى أنه حتى الواجبات الإنسانية مثل تقديم العزاء أو التهنئة في الأفراح، حيث يكتفي الكثيرون بكتابة تعليق أو منشور للتهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حملة ضد زواج القاصرات

وكشفت داليا شريف طالبة في كلية الفنون الجميلة، مؤسسة مشروع تخرج «زواج باطل»، أنها كانت مهتمة بقضايا المرأة، ولذلك اختارت قضية زواج القاصرات لأنها قضية مهمشة، رغم أنها منتشرة في الريف، لافتة إلى أنها رأت أمامها حالات من زواج القاصرات وتأثرت بهن، ما دفعها إلى الرغبة في التعبير عنهن.