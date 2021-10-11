طريقة عمل ملوخية بالجمبري بالتفاصيل والخطوات مثل المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لعمل الملوخية بالجمبري أصول وخطوات يجب اتباعها بالتحديد للوصول للمذاق الرائع مثل المحلات، وتضاف إليها الكسبرة والثوم، وغيرها من المكونات التي تضفي مذاقا وطعما رائعا ومميزا، ويقدم موقع «هن»، طريقة عمل الملوخية بالجمبري بالتفاصيل في كل خطوة للوصول للنتيجة التي ترغبين فيها.

قدمي الملوخية مع أكلة أسماك متنوعة مثل السمك المقلي والجمبري والمشوي وطواجن السي فوود المختلفة، والسلطات وشوربة السي فوود الشهية.

طريقة عمل الملوخية بالجمبري

حزمة من الملوخية الخضراء.

عشر فصوص ثوم مهروس.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الحاجة.

نصف كيلو جمبري وسط.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زيت الذرة.

ربع كوب خل.

طريقة تحضير الملوخية بالجمبري

في البداية قطفي أعواد الملوخية، مع الاحتفاظ بالأوراق فقط.

اغسلي أوراق الملوخية بالماء والخل، واتركيها تصفى من الماء تماما.

خرطي الملوخية أو افرمهيا وذلك عن طريق استخدام الكبة أو المخرطة التقليدية.

ضعي قدر واسع على النار به مقدار من الماء.

ثم يترك الماء حتى يبدأ في الغليان، يضاف مكعب من المرقة إلى الماء.

تضاف الملوخية بعد تخريطها إلى الماء المغلي، مع إضافة الملح والفلفل الأسود.

ينقع الجمبري في مقدار من الخل والملح لمدة لا تزيد عن ربع ساعة.

يقشر الجمبري ويزال منه كيس الرمل.

تسخن مقلاة على النار وبها القليل من الزبدة، تقريبا ملعقة كبيرة.

يضاف الثوم المهروس للزبدة، ويقلب جيدا.

بعد تشويحة الثوم، يضاف الجمبري للمقلاة ويقلب جيدا.

يقلب الجمبري في الزبدة حتى يصل إلى اللون البرتقالي.

يرش على الجمبري القليل من الكزبرة ويرفع على الفور من على النار.

بعد نضوج الجمبري، يضاف إلى الملوخية.

تقلب الملوخية بالجمبري قليلا، ثم ترفع من على النار وتقدم ساخنة.