هبة هشام: رئاسة تحرير «الوطن» لمدة يوم تجربة ثرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ترأست الزميلة «هبة هشام» الصحفية بقسم الحوادث، تحرير جريدة «الوطن» لمدة يوم كامل، بعد اختيارها من رئيس التحرير الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للفتاة».

وتحرص «الوطن» للعالم الثالث على تقليد «فتاة» لرئاسة التحرير، في اليوم العالمي للفتاة، لتشارك لمدة يوم كامل في إدارة المؤسسة على مستوى البوابة الإلكترونية والجريدة الورقية وطباعتها من أجل تشجيع الفتيات على تجربة حقيقية ومفيدة لتجهيز كوادر مميزة، بعدما سبق هبة هشام، في هذه التجربة الزميلتان سمر صالح وماريان سعيد.

هبة هشام تشكر الدكتور محمود مسلم

ووجهت الصحفية هبة هشام، رئيسة تحرير «جريدة الوطن لمدة يوم»، الشكر إلى الدكتور محمود مسلم، على دعمه الشباب والشابات، واختياره لها لتكن رئيس تحرير الصحيفة في اليوم العالمي للفتاة.

تكاتف من المديرين لمساندة الشباب في الصحيفة

وأضافت هبة هشام خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية « DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن الدكتور محمود مسلم، ورؤساء التحرير التنفيذيين الأستاذة شيماء البرديني، والأستاذ أحمد الخطيب، والأستاذة هدى رشوان والأستاذ سامي عبد الراضي، حريصون على مساندة الشباب والتكاتف من أجلهم.

شعور بالرهبة من تولي منصب رئيس التحرير

وأشارت هبة هشام، إلى أنها حصلت على ترحيب من زملائها اليوم عندما بدأت عملها في الثامنة صباحا مؤكدة أنهم كانوا يعاملونها باعتبارها رئيس التحرير الفعلي، لافتة إلى أنها شعرت برهبة في بداية الأمر ثم تأقلمت وحضرت الاجتماع الصباحي للمحررين.

وتابعت: «كلهم مستنيين أديهم قرارات خصم أو مكافأة، وقالولي عاوزين إجازات، كان الموضوع وديًَا وهناك حديث متبادل دائم بين المحررين ورؤسائهم، كانت تجربة ثرية ومفيدة، وأشكر الدكتور مسلم على منحي شرف رئاسة تحرير الوطن».

وواصلت: «ركزنا على موضوعات تعبر عن احتياجات الفتيات، الصحيفة تعتمد علينا كبنات ولا تفرق بيننا في المعاملة، وأنا في قسم الحوادث وبروح البحيرة ومحافظات مختلفة عشان أغطي الحوادث لأن المرأة قادرة على أي حاجة وزيها زي الراجل، الاتنين واحد».