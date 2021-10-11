دلالات أرقام الفواكه والخضروات المستوردة وعلاقتها بالمبيدات الحشرية.. أستاذ مناخ زراعي يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخضروات والفواكه الطازجة هي المصدر الأساسي للفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الأسرة والأطفال بشكل خاص، وتبحث دوما ربة الأسرة على المفيد لأطفالها، من بين ما تهتم به الأم دلالات الأرقام الموجودة على الخضر والفاكهة، وهل لها علاقة بالمبيدات الحشرية، أم هي مجرد تسلسل أرقام فقط؟

حقيقة دلالات الأرقام على الفواكه والخضروات

أوضح دكتور محمد علي فهيم، أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أنه لا توجد دلالات في للأرقام الموجودة على الخضروات والفواكه المستوردة من الخارج، إنما هي مجرد تسلسل للمزارع من الخارج، ومكان مزرعته لسهولة الوصول إليه.

وأضاف محمد علي في تصريحات خاصة لـ«هن»، «مفيش خضر وفواكه مرشوشة بتخش مصر، احنا بنفحص ده كويس قبل دخولها وبنضمن إنها تكون مفيهاش مبيدات، والأرقام اللي موجودة فيها داخل مصر مجرد تسلسل للمزارع».

وعن الزراعة المحلية، أكد فهيم أنها لا تضع أرقام من الأساس، وإنما تشحن في أقفاص من المزارع إلى السوق في أنحاء الجمهورية.

أرقام الفواكه والخضروات المستوردة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا جاء فيه إن تلك الأرقام تعني أن الفواكه إما مرشوشة أو أورجانيك، «الملصقات الموجودة على الفواكه والخضروات، (خاصةً المستوردة) إذا كانت مؤلفة من 4 أرقام والرقم الأول كان 3 أو 4، فهذا يعني أن هذه الفاكهة قد تم رشها بالمبيدات الحشرية، (يجب غسلها جيدا قبل الاستهلاك)، وإذا كان عدد الأرقام 5 وأول رقم هو 9، فهذا يدل على أن هذه الفاكهة أو الخضروات عضوية (وتعتبر أفضل الأنواع)».

وحذر المنشور من نوع من الملصقات، «أما إذا عدد الأرقام 5 وكان أول رقم 8، فهذا يعني أنه قد تم تعديل الفاكهة أو الخضروات وراثياً وهذا أخطر شيء على الإطلاق، اعرف ماذا تأكل فصحتك لا تعوض بثمن».