للعرائس.. أفضل 3 وصفات منزلية لتفتيح منطقة الركبة والكوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

من أسوأ المشاكل التي تواجه العروس هو اسمرار منطقة الكوع والركب قبل زفافها، وهذا الامر يجعلها تشعر بالخجل الشديد.

ويعود السبب إلى عدم العناية الكافية بهذه المناطق ما أدى إلى تراكم الخلايا الميتة، وهذا يدفعها إلى تجربة الكثير المنتجات غالية الثمن والتي لا تجدي نفعا.

"الخليج 365" يستعرض أفضل الوصفات الطبيعية التي توجد في جميع المنازل، وذلك وفقاً لما ورد في موقع "pinkvilla".

1- الليمون:

يحتوي على خصائص تبييض غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ج الذي يساعد تجديد البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، فهو مقشر رائع.

فقط خذي ليمونة وقطّعيها إلى نصفين، ثم اعصري القليل من كل منها، واستخدمها لفرك الكوع والركبة.

واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيها بالماء البارد، ويمكنك القيام بذلك عدة مرات على حسب الرغبة.

2- الكركم:

أحد المكونات الرئيسية التي تستخدم تقليديا لتفتيح البشرة، حيث يحتوي على الكركمين الذي ينظم الإنتاج المفرط للميلانين الذي يسبب الاسمرار.

خذي ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص وملعقة كبيرة كركم مع كوب زبادي كبيرة، واخلطيهم في عجينة، وضعيها على المناطق ذات البقع السمراء لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليها عن طريق الفرك بلطف بحركة دائرية، ويمكنك استخدام هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

3- الصبار:

هو مرطب طبيعي ومعروف أيضًا بخصائصه في تفتيح البشرة، يعمل على إصلاح خلايا الجلد التالفة، وعلاج الجفاف.

خذي ورقة الصبار الطازجة واستخرجي منها الجل، ثم اخلطيه مع نصف كوب من اللبن ووزعيه على ركبتيك ومرفقيك، واتركيه لمدة 30 دقيقة وبعدها اغسليه بلطف بالماء الفاتر.

يمكنك أيضًا تكرار نفس العملية مع العسل والحليب بالصبار.