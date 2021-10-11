حكاية 3 فتيات انتصرن على الموروثات الخاطئة.. من محو الأمية للكلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2017، عامًا للمرأة المصرية، ووصول المرأة للعديد من المناصب القيادية في الدولة، فإن هناك بعض الأشخاص لديهم موروثات ثقافية خاطئة، فيحرمون الفتيات من التعليم، ويزرعون فيهن فكرة «الست مالهاش غير بيت جوزها».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية حكاية 3 فتيات تحدين الموروثات الثقافية الخاطئة، واستطعن استكمال تعليمهن، وفقا لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه منى عبدالغني، وهبة الأباصيري، وإيمان عز الدين.

العادات والتقاليد تمنع فايزة من التعليم

بدأت فايزة قاسم، طالبة، حكايتها بأنها بدأت التعليم بمحو الأمية ووصلت إلى كلية الطب، مشيرة إلى أن العادات والتقاليد في الصعيد هي التي منعتها من التعليم في المدارس، فكان أهلها يعتقدون أن الفتاة لا يجب أن تتعلم لأن مكانها المنزل، ولكنها أصرت هي وشقيقتها على التعليم، وبالفعل ذهبتا إلى محو الأمية ثم التعليم الأساسي.

وأوضحت «قاسم»، أنها كانت تسير مع شقيقتها ساعة ونصف يوميًا للوصول إلى المدرسة الإعدادية، والتحقت شقيقتها بكلية الحقوق، بينما التحقت هي بكلية الطب، مشددًة على أن الصعوبة كانت في حديث الناس عنهما؛ لأن مستواهما التعليمي كان جيدًا، وتعلمتا القراءة والكتابة في شهرين.

وكشفت أنها لم تحصل على أي دورس خصوصية إلا في الصف الثالث الثانوي فقط، وكان مدرسيها يساعدونها في أي سؤال تحتاج لفهمه خلال السنوات الأخرى.

سحر وابنها دفعة واحدة

ومن جانبها، قالت «سحر»، إنها بدأت بفصول محو الأمية، ثم فصل «اليوم الواحد»، ومنها إلى التعليم الأساسي، ثم التحقت بكلية الحقوق، مشددة على أنها بدأت في فصول محو الأمية في سن 20 عاما، وكان لديها 3 أطفال، وفعلت ذلك من أجل أبنائها.

ولفتت إلى أنها تزوجت مبكرًا، وكانت ترغب في مساعدة ابنها، وزوجها شجعها كثيرًا في استكمال التعليم، وأصر أن تلتحق بالثانوية العامة، وكانت تدرس مع ابنها في نفس العام من الإعدادية إلى الثانوية، ولكنه التحق بكلية سياحة وفنادق، مشددة على أنها ترغب في أن تصبح وزيرة، موضحة أنها افتتحت جمعية لمساعدة الفتيات الأخريات، وتعليمهن.

استخراج شهادة ميلاد سبب تأخر «أميرة»

أما «أميرة»، فأشارت إلى أنها التحقت بنظام تعليم الفصل الواحد بسبب شهادة ميلادها، حيث إنها كانت «ساقط قيد»، واستخرجت شهادة ميلاد جديدة، واكتشفت فيما بعد أن سنها أكبر مما تعرفه بـ5 سنوات.