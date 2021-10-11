«نجلاء» وزيرة التضامن ليوم واحد: «فرصة عظيمة عرفتني ملفات الوزارة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعربت نجلاء فتحي «شابة من إحدى دور الأيتام» تقلدت منصب وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم واحد بقرار من الوزيرة نيفين القباج، عن سعادتها بتقلدها المنصب، في احتفالات اليوم العالمي للفتاة.

وقالت فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «فرصة عظيمة ولم أكن أتخيل أن أتولى دور الوزيرة، واليوم علمت الهيكل التنظيمي للوزارة والملفات التي تعمل عليها».

وأضافت: «عرفت النهاردة يوم الوزيرة بيمشي إزاي، وأقدر جهودها وسعيدة بلقائها اليوم».

نجلاء فتحي.. 24 عاما

وكانت نجلاء فتحي، البالغة من العمر 24 عاما، قد تسلمت مهامها كوزية للتضامن الاجتماعي من الدكتورة نيفين القباج لمدة يوم واحد فقط، حيث تخرجت من قسم الصحافة بكلية الآداب.

الاحتفال باليوم العالمي للفتاة

وتحل اليوم الإثنين ذكرى الاحتفال بـ اليوم العالمي للفتاة، وهو الاحتفال الدولي الذي قامت الأمم المتحدة بالإعلان عنه في 11 أكتوبر من كل سنة، من أجل دعم الأولويات الأساسية لحماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تقوم الفتيات بمواجهتها في كل أنحاء العالم على أساس جنسهن.

ووفقا لإعلان الأمم المتحدة، فإن اليوم العالمي للفتاة يشمل التوعية بحماية حقوقها في عدد من المجالات، أهمها الحق في التعليم، الحق في التغذية، الحقوق القانونية، الرعاية الصحية والطبية، الحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر.