«عزيزة» وأسرتها يستغيثون لإنقاذهم من النوم في الشارع: «مدفعناش الإيجار وصاحب البيت طردنا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حياة صعبة وغير مستقرة تعيشها السيدة الثلاثينية «عزيزة الغريب» رفقة أسرتها، تتنقل من قرية إلى أخرى بحثًا عن مأوى لها وأولادها ورب أسرتها الذي يؤكد أنهم باتوا محرومين من أبسط الأشياء بعد ضائقة مالية ألمت به طرد بسببها من مسكن بالايجار كانت تعيش فيه الأسرة بمدينة طنطا.

طرد الأسرة من مسكن بالايجار

عزيزة الغريب البالغة من العمر 30 عامًا تكشف أنها تمر بأصعب أيام حياتها في الوقت الحالي بسبب الظروف المعيشية التي أرغمت زوجها على عدم توفير شقة للإيجار بعدما تعرضت الأسرة للطرد من أحد المنازل بسبب تأخرها في دفع الإيجار الشهري واضطروا للعيش في غرفة من «الصاج» بناها رب الأسرة بمساعدة زوجته في أحد شوارع منطقة مساكن الشباب بمدينة طنطا.

عزيزة: مبقتش قادرة اشتغل بايدي

وخلال حديثها لـ «هن» تؤكد عزيزة أنها وأسرتها ظلت تتنقل من مكان لآخر بعدما أصبحت غير قادرة على العمل بيدها ولا تمتلك بيتًا وطالبت الناس بالمساعدة ولم تجد سوى من يوفر لها مصاريف تعليم ابنائها وهم ثلاثة ذكور وبنت مضيفة أنهم عرضة للثعابين والعقارب في المنطقة الشبه زراعية المتواجدين فيها حاليًا: «مبقتش قادرة أشتغل بإيدي أنا وولادي في حتة صاج مترين وبنشوف العقارب والثعابين كل يوم».

رب أسرة لا يجد قوت يومها

أما سمير المرسي الذي يعول الزوجة والأطفال يقول إن أموره المعيشية باتت صعبة بعدما توقف عن عمله بذراعه وباليومية وأصبح خلال الفترة الماضية لا يجد قوت يومه وبعدها تأخر في دفع الإيجار لعدة أشهر حتى قرر صاحب المنزل الذي يسكن فيه طرده هو وأسرته منها «كنت شغال على دراعي وعلى باب الله بس الدنيا وقفت فجأة».

رب الأسرة: نذهب إلى النوم دون طعام

ويكمل حديثه عن الظروف الصعبة التي يمر بها لـ«هن»: «لم أجد أمامي سوى البحث عن قطع من الصاج بعدما تنقلت من مكان لآخر حاملًا أولادي ومعي زوجتي ولم أجد مأوى لي ولهم، واستقريت في عدة أمتار في عشة من الصاج في الشارع ولا أعلم ماذا سيحدث في الشتاء المطر بالتأكيد سيكون قاسي علينا وثمن إيجار الشقة في الوقت الحالي لا يقل عن 600 و700 جنيه وظروفي المعيشية لا تسمح سوى بتوفير الطعام وأحيانًا نذهب إلى النوم دون طعام لأن اللي جاي على قد اللي رايح».

ويختتم أنه لا يمتلك صنعة معبرًا عن تخوفه من الشارع وما يحيط به من أشخاص يريدون إلحاق الأذى بزوجته ليلًا خاصة أنه يتواجد في الطل دون أربعة جدران مع زوجته وأولاده على حد وصفه في منطقة مساكن الشباب بطنطا التابعة لمحافظة الغربية.