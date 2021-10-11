الامارات | لص يترك رسالة "خيبة أمل" ساخرة في منزل مسؤول حكومي

شكرا لقرائتكم خبر عن لص يترك رسالة "خيبة أمل" ساخرة في منزل مسؤول حكومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما اقتحم لص منزل مسؤول حكومي في منطقة ديواس بولاية ماديا براديش الهندية، كان يتوقع الفوز كما لو أنه فاز في يانصيب أو سيعثر على أموال وكمية لا بأس بها من المجوهرات والمدخرات.

إلا أن أحلام وآمال اللص تحطمت بمجرد أن بدأ في البحث عن كنزه الثمين داخل منزل المسؤول الحكومي، حيث لم يتمكن من العثور على ما يكفي من النقود والأشياء الثمينة في المنزل.

بخيبة أمل كبيرة، ترك اللص وراءه ملاحظة مرحة هناك تسأل "لماذا تم إغلاق المنزل بينما لا يوجد نقود" محفوظة في المنزل.

وقال المسؤول في مركز شرطة كوتوالي، أومراو سينغ، إن 30 ألف روبية نقدية وبعض المجوهرات سُرقت من منزل تريلوشان سينغ غور، الذي يعمل حاليًا كقاضي فرعي في بلدة خاتيجون في المنطقة.

وبحسب ما ورد لم يكن غور في منزله منذ 15 إلى 20 يومًا، وعندما عاد، وجد منزله مدمرًا وممتلكاته الشخصية مبعثرة على الأرض.

الجدير بالذكر أن كبار مسؤولي شرطة المنطقة يعيشون في المنطقة التي يقع فيها منزل المسؤول الحكومي.

وقال سينغ إنه تم العثور على رسالة مكتوبة بخط اليد، ربما كتبها السارق، في منزل غور.

وقالت مصادر في الشرطة إن اللص استخدم على ما يبدو دفتر الملاحظات والقلم للضابط الحكومي لكتابة المذكرة. وقال سينغ إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث وسجلت تقرير معلومات السرقة ضد أشخاص مجهولين.

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