إطلالات أبناء الفنانين في الجونة خلال الدورات السابقة.. من خطف الأنظار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، اصطحب العديد من الفنانين أبنائهم وطلوا بإطلالات متميزة خطفت الأنظار، وذلك خلال الدورات السابقة للتجمع الفني الأشهر في مصر.

وهنا نستعرض لكم عبر ما يلي وخلال الألبوم المرفق بالأعلى إطلالات أبناء الفنانين على السجادة الحمراء للمهرجان خلال السنوات الماضية، فمن خطف الأنظار أكثر؟

- رانيا يوسف:

فاجأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بظهور ابنتها نانسي التي ارتدت فستان والدتها التي ظهرت به في مهرجان القاهرة.

وأثارت الجدل وقتها بسبب عدم وجود بطانة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

- وفاء عامر:

وظهرت الفنانة وفاء عامر رفقة ابنها عمر، إذ طل بإطلالة أنيقة مرتديا بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق بنفس لون البدلة.

- آسر ياسين:

أيضا ظهر الفنان آسر ياسين، على الريد كاربت، رفقة زوجته وطفليه في لطقة منفردة وصفها بأنها تأريخ له وستصبح ذكرى جميلة لطفليه.

- مني زكي:

خطفت لي لي ابنة منى زكي وأحمد حلمي الأنظار بتواجدها لأول مرة على السجادة الحمراء برفقة والديها، وتألقت بإطلالة أنيقة، فارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق، وتميز بأنه مزينا ببعض الرسومات، وبمكياجا هادئا، وبتسريحة شعر المنسدل على كتفيها.

- إيمان العاصي:

كما ظهرت الفنانة إيمان العاصي رفقة ابنتها ريتاج على السجادة الحمراء، وارتدت بلوزة باللوني الأبيض والأسود مزودة بأكمام، ونسقت معها بنطلون فضفاض باللون الأسود.