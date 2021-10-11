منها تعزيز الخصوبة.. فوائد لا تتوقعها لتناول الفستق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحتوي بذور شجرة الفستق على دهون صحية، وهي مصدر جيد للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ويساعد في إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء.

فيما يلي 9 فوائد صحية له نعرضها لكم على النحو التالي، كما ذكر موقع "webmed".

1- محمل بالعناصر الغذائية:

يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف ومضادات الأكسدة، كما أنه محمل بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك فيتامين ب 6 والبوتاسيوم.

2- نسبة عالية من مضادات الأكسدة:

الفستق من بين أكثر المكسرات الغني بمضادات الأكسدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من اللوتين والزياكسانثين، وكلاهما يعزز صحة العين.

3- منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين:

غني أيضا بسعرات حرارية أقل وبروتين أكثر من معظم المكسرات الأخرى، كما أن محتواها من الأحماض الأمينية الأساسية أعلى من أي نوع آخر.

4 -يساعد في إنقاص الوزن:

يساعد تناوله في إنقاص الوزن خصوصا الفستق المقشر.

5- تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية:

يحتوي الفستق على نسبة عالية من الألياف، وهو مفيد لبكتيريا الأمعاء، ويؤدي تناوله إلى زيادة عدد البكتيريا التي تنتج الأحماض الدهنية المفيدة.

6- يخفض الكولسترول وضغط الدم:

تشير الدراسات إلى أنه يعمل في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويؤدي أيضًا إلى خفض ضغط الدم أكثر من المكسرات الأخرى.

7- يعزز صحة الأوعية الدموية:

يلعب الفستق دورًا مهمًا في تعزيز صحة الأوعية الدموية، هذا لأنها غنية بـ L-arginine، والتي عند تحويلها إلى أكسيد النيتريك، تساعد في توسيع الأوعية الدموية.

8- خفض نسبة السكر في الدم:

يحتوي الفستق على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر.

ويحتوي أيضاً على فوائد أخرى منها:

- يحسن صحة العيون، ويقي من أمراضها.

- يعالج ضعف الانتصاب.

- يعزز صحة البشرة ونضارتها.

- يحسن صحة الجهاز العصبي.

- يحسن الخصوبة عند الرجل.