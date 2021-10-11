أجرأ إطلالات النجمات في الجونة.. أثارت الجدل في الدورات السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

مع اقتراب انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 14 أكتوبر الجاري، نتذكر معكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى، أجرأ إطلالات النجمات بمهرجان الجونة خلال الدورات الماضية والتي أثارت جدلًا واسعًا حينها على مواقع التواصل الاجتماعي.

دينا الشربيني:

في الحفل الافتتاحي للمهرجان عام 2019، ارتدت الفنانة دينا الشربيني فستانا من خامة "الشيفون" الناعمة، لم يكن مناسبًا للسجادة الحمراء، واختارت اللون الأسود الشفاف من الشيفون، ببطانة قصيرة فقط، ومجوهراتها كانت من اللون الفضي، فكان من الأفضل أن تعتمد مجوهرات أكثر فخامة مزينة بالأحجار.

طلّت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء في دورة 2020، بفستان جريء أثار الجدل، وجاء بقصة طويلة مكشوف الكتفين والساقين باللون الأسود، وهو من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز، ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه"، ونسقت "رانيا" إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم وزوج من الأحذية باللون الأسود.

- غادة عادل:

وارتدت الفنانة غادة عادل، فستانًا ميدي براقا باللون اللازوردي، بأكمام قصيرة منسدلة، واتسم بقصة صدر جريئة، الأمر الذي جعل إطلالتها غير موفقة خاصة مع وجود الكسرات عند منطقة البطن والخصر، إذ أبرز التصميم منطقة البطن بشكل واضح.

وأثار فستان غادة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة الصدر الجريئة، وخاصة أنها اعتمدت لوك "الكب الساقط" قبل خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان لعام 2019.

- ناهد السباعي:

اختارت الفنانة ناهد السباعي فستانا أبيضا دون أكمام ومفتوح عند منطقة الصدر والرقبة، ومطرز بالريش وبكشاكش صغيرة بنفس لون الفستان، وفتحتان من منطقة الخصر إلى نهاية الفستان، وببطانة قصيرة من الأسفل، واعتمدت صيحة الشعر المموج، ما جعل البعض يشبهه بـ"بدلة الرقص لشرقي"، وذلك في الدورة الثانية.

- سارة التونسي:

ظهرت سارة التونسي ملكة جمال العرب لعام 2017، بفستان جريء باللون الأزرق بدون أكمام، مكون من كورسيه مطرز بالحبيبات البراقة، وتنورة واسعة ومنفوشة بطبقات متعددة، إذ جاء التصميم مكشوف من عند منطقة الصدر والظهر.

وأكملت الإطلالة بكلاتش باللون الأسود الماط، واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياج ناعم وركزت على رسمة العيون السموكي.

- مي عمر:

أثارت الفنانة مي عمر حالة من الجدل بسبب إطلالتها الجريئة، إذ ارتدت فستان باللون الأرحواني الفاتح، بصيحة الكتف الواحد الرفيع، بخامات تمتزج بين الجوبير والشيفون، مع فاتحة ساق طويلة.

واعتمدت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل بشكل عشوائي، ومكياج ناعم أبرز ملامحها الهادئة.

- ليساندار سيلفا:

وظهرت الممثلة الكوبية ليساندرا سيلفا خلال افتتاح الدورة الثانية، بفستان أصفر "كب" وصفه البعض بـ"المثير"، والفستان كان مجسمًا وبفتحة عن طويلة من عند الفخذ إلى أسفل الفستان، كما كان الفستان بظهر مكشوف تمامًا.

- أروي جودة:

واعتمدت أروى جودة في الدورة الثانية فستانا ميدي طويل، بخامة الستان الحريرية التي كشفت عن مفاتن جسمها، بالإضافة إلى فتحة الصدر الكبيرة على شكل حرف v لتضيف لمسة جريئة للفستان.

- جميلة عوض:

كما ظهرت جميلة عوض بفستان مستوحى من الستايل الروماني، باللون الذهبي النحاسي بدون أكمام، وذلك في الدورة الثالثة، وتميز التصميم بطيات صغيرة وقماش ثقيل غير انسيابي، وحذام رفيع من نفس قماش الفستان أظهر جمال قوامها.

ولكن ما لافت الأنظار اعتمدها صيحة الظهر المكشوف بالكامل، وفاتحة الفستان الجانبية الطويلة.

- نيكول سابا:

خطفت الفنانة نيكول سابا الأنظار خلال حضورها المهرجان في دورته الثالثة، إذ ارتدت فستانًا باللون الفضي البراق، بصيحة الميتاليك الرائجة بشدة هذا العام.

وتميز الفستان بتصميم جريء غير تقليدي مكشوف عند منطقة الصدر مع ياقة عند الرقبة أشبه بالقلادة، متصلة بمنطقة البطن بإكسسوار رفيع باللون الأسود مزين بالرسومات البسيطة، مخصص لنيكول من دار الأزياء "لابورجوازي".

واتسم التصميم بالأكمام الطويلة بقصة حادة من أعلى، وفاتحة جانبية طويلة، وزين بالتطريزات السوداء عند جانبي الفستان بالكامل.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللونين الأسود والفضي، وحذاء كعب عالي باللون الأسود البراق.