فتيات في أدوار قيادية.. «آية» نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر لمدة 24 ساعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استقبل محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، الفتاة «آية»، في إطار مبادرة «فتيات في أدوار قيادية»، التي تقام من خلال الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة «بلان إنترناشيونال إيجيبت»، وسفارة كندا بالقاهرة، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، الذى حددته الأمم المتحدة في 11 أكتوبر من كل عام.

وتشهد المبادرة، تقلد فتاة مصرية من سن 14 إلى 24 سنة، مناصب عدد من الوزراء وكبار المسئولين، والسفراء، لمدة يوم كامل، في رسالة من جميع الجهات المشاركة، بالتأكيد على التزامهم بتدعيم حق الفتيات والشابات في المساواة والحرية والأمان وتولي القيادة.

«آية» تبحث أنشطة بنك ناصر

اطعت «آية» خلال اللقاء، على كيفية الإعداد للبرامج والمبادرات، التي ينفذها البنك، وأهم أنشطة البنك، التي تتضمن نشاط التكافل الاجتماعي ونشاط التركات الشاغرة ونشاط الاستثمار، وأجاب عشماوي، عن كل الاستفسارات التي وجهتها الفتاة، بشأن كون البنك يتميز عن غيره من البنوك، كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، كما اطلعت على أهم مبادرات البنك، مثل تمويل الحضانات وتمويل مستورة، الذي يمنحه البنك للسيدات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتمويل مستورة يعد أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر، فى إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى، والمساهمة فى توفير فرص عمل للسيدات، ومساندتها وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة، بالإضافة إلى المبادرات والتمويلات التعليمية، التي يقدمها البنك مثل وظيفة تك، وتمويلات النقل التشاركي بالتعاون مع شركة سويفل وكريم.

نصائح للفتيات لتولي المناصب القيادية

أعربت «آية»، عن سعادتها بالتجربة، التي تولت فيها منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي لمدة يوم، وسعادتها بما لمسته في البنك من مجهودات يتم تنفيذها لمصالح العملاء، والعمل على توفير الخدمات لهم، خاصة الخدمات التي تقدم للفئات الأكثر احتياجا، والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

وأعرب عشماوي، في نهاية اللقاء، عن بالغ سعادته وفخره بنموذج البنت المصرية، التي طالما تتحدى الصعاب دائما، للوصول إلى نجاحات مبهرة، مشيرة إلى أن مصر لديها العديد من نماذج الفتيات المشرفة، مؤكدا أن بنك ناصر، يقدم كامل الدعم، من أجل تمكين الفتيات، ووجه عددا من النصائح لـ«آية»، والفتيات المصريات، أهمها الاهتمام بالدراسة وتنمية قدراتهن والتعلم المستمر، لاكتساب المعرفة والمهارات التي تمكنهن من المشاركة في عمليات صناعة القرار، وتقلد المناصب القيادية.