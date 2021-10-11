طموحاتها سابقة سنها.. أصغر مهندسة بالعاصمة الإدارية توجه رسالة شكر للرئيس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بشوف بلدي بتكبر، ومبسوطة جدا، أني بحاول أحقق مشروعي، وبشكر الرئيس أنه بيدعم الشباب»، كلمات قالتها أريج برغش، أصغر مهندسة ضمن صفوف العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، بامتنان وحماس شديدين، موضحة أنها شاركت في تنفيذ مشروعات كثيرة في العاصمة، ما يمثل فخرا كبيرا لها.

دمج الحضارات الإسلامية والقبطية والمصرية القديمة

أضافت أريج برغش، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، أنّ مشروع تخرجها يدمج الحضارات الإسلامية والقبطية والمصرية القديمة، لافتةً إلى أنّها تعمل قرب الجامعة البريطانية.

فكرة مشروع تخرج أصغر مهندسة تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، تقوم على إحياء التراث، إذ أنّها متعلقة بتاريخ وحضارة مصر: «كنت عاوزة أعمل حاجة بشكل مختلف، وقدرت أدمج الحضارات الثلاث، وده أسعدني جدا».

شكرا للرئيس على دعمه المستمر للشباب

تبلغ أصغر مهندسة تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، من العمر 25 عاما، وانتهت مؤخرا، من تحضير رسالة الماجستير الخاصة بها، ومن المقرر أن تناقشها في نهاية شهر أكتوبر الحالي: «يجب أن يضع الإنسان أهدافه، ويحاول تنظيم وقته، ويخطط للعمل على تحقيق تلك الأهداف، من خلال التنظيم الجيد والإدارة السليمة لوقته».

وترتبط أريج برغش، بجدها بشكل كبير للغاية، إذ تعتبره مثلها الأعلى، وتستشيره في كل ما تفعله، خاصة أنه مهندسا، وتعمل على الاستفادة من خبراته دائما: «أتمنى من كل البنات، أنها تسعى ومحدش يقف ويقول مش هحقق حاجة، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للشباب».