فتاة عشرينية تتولى حقيبة وزارة التضامن لمدة يوم: دار الأيتام شكلت شخصيتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لمسة إنسانية بارزة، تقلدت نجلاء فتحي، إحدى فتيات دور الأيتام، منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، لمدة 24 ساعة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، واستمرارًا للتقليد الذي بدأ بدعوة قادة العالم للفتيات والشابات، لتولي مناصبهم لمدة يوم واحد.

لم تحلم بتولي الوزارة

تؤكد الفتاة البالغة من العمر 24 عاما لـ«الوطن»، التى درست الصحافة، أن فكرة توليها منصب وزيرة التضامن، كان بعيدا عن خيالها، لافتة إلى أن نشأتها بدار أيتام منذ نعومة أظافرها، كان له عامل كبير فى قوة شخصيتها، ومواجهة التحديات.

وتوضح نجلاء فتحي، أنها اطلعت على الإدارات التنفيذية داخل وزارة التضامن، وكيفية الإعداد للبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، كما التقت الفتاة قيادات ومسئولي الإدارات المختلفة، مؤكدة أن الوزارة تقدم خدمات مهمة ومختلفة للمواطنين، وتسعى لرفع العبء عن محدودي الدخل، مشيدة بما وجدته من تنظيم البرامج وآلية العمل في الوزارة.

الفتاة قادرة على تحمل المسؤولية

وتشير الفتاة العشرينية، إلى أن المشاركة المجتمعية للبنات، كانت فكرة عظيمة، وأن الاستقبال كان مشرفا، إذ تعرفت على الأداء والمهام بوزارة التضامن، وأثبت الفكرة أن الفتاة قادرة على العمل وتحمل المسئولية، وأنها قادرة على أن تكون فاعلة فى المجتمع.

«نيفين» مديرا لصندوق مكافحة الإدمان لمدة يوم

بمناسبة اليوم العالمى للفتاة، أيضا، تولت نيفين علاء، إحدى الفتيات، مهمة مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لمدة 24 ساعة، إذ التقت عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لمناقشة خطة الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات، وبحثت البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

اطلعت نيفين خلال توليها منصب مدير صندوق مكافحة الإدمان، على ملفات الصندوق المختلفة، خاصة البرامج التوعوية فى المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، وجهود تنفيذ حملات الزيارات المنزلية، لتوعية الأسر فى هذه المناطق، بأضرار تعاطى المخدرات، وآليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التواصل مع الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان، للحصول على جميع الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.