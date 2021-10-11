أبناء عمرو دياب يحتفلون بعيد ميلاده بصور تعرض لأول مرة.. كلهم إلا «نور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حب وصداقة خاصة تجمع الهضبة عمرو دياب، بأبنائه، الذين يعيشون في المملكة المتحدة، حسب العديد من صورهم ولقطاتهم الخاصة عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إذ حرص الثلاثي كنزي وعبد الله وجانا دياب، على توجيه التهنئات الخاصة لوالدهم، منذ ساعات قليلة ماضية، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الستين، فيما تغيبت ابنته «نور» عن تهنئته.

احتفال أبناء عمرو دياب بعيد ميلاده

خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدهم الهضبة عمرو دياب، وجه له أبنائه الثلاثة تهنئة خاصة له، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حساباتهم الرسمية بتطبيق «انستجرام».

صور نادرة لعمرو دياب مع أبنائه

كنزي عمرو دياب

نشرت كنزي دياب، صور تجمعها بوالدها خلال مرحلة الطفولة، إذ ظهرت في إحداها ترتدي مايوه وتحتضن والدها داخل أحد حمامات السباحة، فيما ظهرت بصحبته في أخرى أثناء تواجدهما في إحدى الحفلات، وأرفقت تعليقًا بالإنجليزية قالت خلاله: «عيد ميلاد سعيد بابا».

عبد الله عمرو دياب

ونشر عبد الله دياب، أيضًا، صورة جمعته بوالده خلال مرحلة طفولته، ظهر خلالها بصحبته وشقيقته التوأم «كنزي»، وعلق عليها بالإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد بابا، أنا أحبك».

جانا عمرو دياب

احتفلت الابنة الصغرى للهضبة، بعيد ميلاد والدها، إذ نشرت صورة له، وأرفقت عليها تعليقا هي الأخرى: «عيد ميلاد سعيد يا بابا، أنا بحبك».

غياب نور عمرو دياب

تغيبت «نور» الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، عن الاحتفال بعيد ميلاده، رغم حالة نشاطها الكبيرة على حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، إلا أنها لم توجه له أي رسائل تهنئة حتى الساعة، بل اكتفت بنشر مجموعة صور من حياتها اليومية.

عيد ميلاد عمرو دياب

يحتفل اليوم الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده الستين، إذ أنه من مواليد شهر أكتوبر عام 1961، إذ سطر تاريخا لم يستطع أحدا حتى الآن، مجارته فيه، ليصح واحدا من أنجح المطربين في تاريخ مصر والوطن العربي.