الامارات | اكتشاف حبار عملاق أضخم من الإنسان.. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف حبار عملاق أضخم من الإنسان.. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر الحبار من أكثر المخلوقات غموضاً في أعماق البحار، لذلك عندما يظهر أمام الكاميرات فهذا يكون مهماً للعلماء، وهذا ما حدث لفريق من الباحثين الذين انطلقوا لاستكشاف أعماق البحر الأحمر، ولم يكتفوا بالعثور على حطام سفينة ولكن تفاجأوا بحبار ضخم بدا أكبر من الإنسان.

وعلى الرغم من أن المشاهدة حدثت في العام الماضي، إلا أنه تم تأكيد المخلوق البحري على أنه حبار عملاق مؤخراً، ولم يكن من ذات نوع الحبار الأسطوري العملاق الذي كان يصل طوله إلى 60 قدماً، لكن مع ذلك كان هذا الاكتشاف مهماً للعلماء، وفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية.

وقال ماتي رودريغ، رئيس برنامج البحث: "لن أنسى أبداً ما حدث طيلة حياتي، فجأة عندما نظرنا إلى قوس حطام السفينة ظهر هذا المخلوق الضخم يلف جسمه بالكامل حول مقدمة الحطام".

وكان رودريغ جزءً من فريق OceanX الذي يضم علماء أحياء بحرية وصانعي أفلام يغوصون على عمق 2800 قدم تحت سطح البحر الأحمر، لافتاً إلى أنه طلب المساعدة من الدكتور مايكل فيكيون، عالم الحيوان في الإدارة الوطنية للمحيطات بالولايات المتحدة، والذي خلص إلى أن المخلوق الغامض كان شكلاً عملاقاً من الحبار الأرجواني.

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