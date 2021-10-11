الامارات | ظهور مرض غامض في كندا.. يبدأ بالهلوسة وينتهي بالوفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مرض غامض في كندا.. يبدأ بالهلوسة وينتهي بالوفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر مرض غامض في مقاطعة نيو برونزويك الكندية و تم تأكيد وفاة ستة أشخاص وإصابة العشرات بالمرض الدماغي غير المعروف.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن هناك 48 شخصاً أصيبوا بالمرض الغامض وتتسابق الحكومة المحلية الآن لاكتشاف المزيد عن المتلازمة العصبية التقدمية الغامضة التي لا يوجد سبب معروف حالياً لها. وتراوحت أعمار الأشخاص الستة الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم بين 18 و85 عاماً.

وبالإضافة إلى الارتباك الدماغي، أبلغ الناس أيضاً عن شعورهم بمزيج غير عادي من الأعراض، منها القلق والدوخة والهلوسة والألم والنسيان والفقدان التدريجي للحركة، وكلها تشكل مزيجاً من التأثيرات الغريبة على الدماغ.

وأطلقت وكالة الصحة العامة الكندية (PHAC) جرس الإنذار حول مجموعة كبيرة من الحالات العصبية غير العادية، وقالت في رسالة موجهة إلى وزيرة الصحة الفيدرالية باتي هادجو ومديرة الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام في نهاية سبتمبر: "تستحق العائلات في نيو برونزويك إجابات مدعومة علمياً فيما يتعلق بأسباب المرض".

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