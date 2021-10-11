أبرز إطلالات نجوم الفن في حفل افتتاح سلسلة فنادق SLS في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

حضر العديد من نجوم العالم العربي والعالم، افتتاح سلسلة فنادق SLS في دبي، أمس الأحد، وتألقوا بإطلالات متميزة خطفت الأنظار.

- هيفاء وهبي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا طويلا باللوني الأسود والأبيض، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وسلسلة، ومجموعة خواتم, وأسورة.

- سلمي أبو ضيف:

ارتدت الفنانة سلمي أبو ضيف، فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود، مزود بأكمام، وبمكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الكعكه، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

- نسليهان أتاغول:

طلت النجمة التركية نسليهان أتاغول بفستان طويل باللون الأبيض بدون أكتاف، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، وبمكياج بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

- ديميت أوزديمير:

وظهرت النجمة التركية ديميت أوزديمير بإطلالة جذابة، فارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي كت وبمكياج هادئ، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط وأسورة.

- بوراك دينيز:

أما الممثل التركي بوراك دينيز، ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون الأسود.

- وديع النجار:

ارتدى المصور اللبناني وديع النجار بدلو باللونين الأبيض والأسود، ونسق أسفلها بنطلون من خامة الجلد وحذاء باللون الأسود، ونسق مع إطلالته كلاتش بنفس اللون، وارتدى إكسسوارات مكونة من سلسلة، إضافة إلى قبعة باللون الأبيض.