في عيد ميلاد الهضبة.. مراحل تطور إطلالات عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يحتفل اليوم الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الستين، والذي عادة ما يحرص على تغيير لوكاته وإطلالاته مع كل ألبوم غنائي جديد له، فدائمًا ما يهتم بمظهره الشبابي ويجذب الأنظار من حوله.

ويستعرض "الخليج 365" تطور إطلالات عمرو دياب خلال ألبواماته المختلفة.

- كليب أيامنا:

ظهر الهضبة في بوستر كليب أيامنا وهو يرتدي قميصا جينزا كحلي، به جيبين من الجانبين، وارتدى معه كرافت متعددة الألوان.

واعتمد "السوالف" بطريقة معينة، وبعدها قلده معظم الشباب حتى أصبحت موضة العام.

- كليب يا عمرنا:

وفي عام 1993 أطلق عمرو دياب كليب يا عمرنا، وظهر في البوستر الرسمي له وهو يرتدي جاكيت جلد به بادجات على أماكن مختلفة.

- كليب عودوني:

وظهر الهضبة على البوستر الرسمي لألبوم عودوني بلوك جديد اعتمد فيه على الشعر الطويل الذي أصبح من أبرز صيحات الموضة لعام 1998.

- كليب تملي معاك:

ارتدى الهضبة في بوستر كليب تملي معاك عام 2000 بلوفر حقق نجاحا كبيرا في عالم الموضة، وهو عبارة عن ثلاثة ألوان البترولي والأبيض والكحلي.

- كليب العالم الله:

اختار أن يظهر في كليب العالم الله عام 2000 بإطلالة مختلفة تماماً حيث اعتمد على ترك السكسوكة.

-كليب أنا عايش ومش عايش:

في عام 2003 ظهر بإطلالة جذبت الأنظار إليه بكليب أنا عايش ومش عايش، حيث اعتمد على ارتداء أيس كاب، وبعدها انساق وراءه عدد كبير من الشباب.

كليب وياه:

اعتمد في كليب وياه الذي أطلقه عام 2009 أن يظهر بحاجب مقطوع، وبعدها شهدت مصر طفرة بعمل هذه الحركة.

كليب معدي الناس:

اختار قميصا منقوشا بالورد وظهر به على بوستر كليب معدي الناس عام 2017، وأصبح موضة إلى الآن.

- ألبوم سهران:

ظهر في الكليب الذي أطلقه عام 2020 بالعديد من الإطلالات المميزة ولكن كان أبرزها تيشرت طويل مقلم باللوني الأبيض والأسود.

-ألبوم يا أنا يا لاء:

تألق الهضبة في أحدث كليب أطلقه عام 2021، واختار قميصاً منقوشاً وبنطلون أسود، وظهر بإطلالة كلاسيكية على غير المعتاد.