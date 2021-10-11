«فاطمة» و«نيفين» تتوليان مناصبا قيادية لمدة 24 ساعة.. النساء قادرات بقوة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعكس اليوم العالم للفتاة، تأثير الشابات في المجتمعات، ونجاحهن وتميزهن في تحمل المسؤولية في مختلف المجالات، ومن منطلق الاحتفال بالفتيات، تنتشر عادة في بعض المؤسسات على منحهن مناصبا قيادية لمدة 24 ساعة، منهم فاطمة ممدوح، التي تقلدت منصب الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إذ التقت صاحبة المنصب الأصلي الدكتورة منن عبد المقصود، بعد ترشيح من الجامعة.

فاطمة من منصب أمين عام الصحة النفسية: النساء قادرات

نشاط ملحوظ، تميزت من خلاله فاطمة، التي تخرجت في قسم علم النفس جامعة حلوان، إذ شاركت صاحبة الـ23 عاما، في مشروعات محو الأمية وتدريب مودة للحد من الطلاق، لتكرم بتولي منصب الأمين العام للصحة النفسية، لمدة يوم كامل، حرصت خلاله على معرفة الخدمات التى تقدمها الأمانة، والتعرف على المستشفيات التابعة لها، ومعرفة العقبات، وطبيعة عمل المكان: «شعرت بفخر، كونى فتاة، وأن الفتيات قادرات على أى صعوبات، وأن النساء قادرات على تولى مناصب قيادية، وأثبتن جدارتهن».

نيفين مساعدا لوزير التضامن لمدة 24 ساعة

تطوعت نيفين علاء، البالغة من العمر 24 سنة، في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمدة 3 سنوات، إذ كان العمل فيه حلما وهدفا رئيسيا في حياتها، وتقديرا لجهودها، تقلدت منصب مدير الصندوق ومساعد وزيرة التضامن لمدة 24 ساعة: «تناقشنا فى زيادة عدد المتطوعين، وتنظيم الحملات التوعوية، والنزول للجهات الحكومية»، إذ تقول خريجة الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، إن تولى المسئولية فخر بالنسبة لها: «حلمى أن أكون شخصية قيادية».

وحضرت الفتاتان الاجتماعات الخاصة بمناصبهما التكريمية، مؤكدين أنهما اطلعا على الإدارات التنفيذية، وكيفية الإعداد للبرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها، كما التقيا بقيادات ومسئولي الإدارات المختلفة، في إطار احتفالية اليوم العالمى للفتاة، الذى تنظمة هيئة بلان إنترناشونال ايجيبت، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.