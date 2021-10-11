«الوطن» تحتفل باليوم العالمي للفتاة: هبة هشام أصغر رئيس تحرير في مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع دقات الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ترأست الصحفية بقسم الحوادث «هبة هشام»، تحرير جريدة الوطن لمدة 24 ساعة، بعد اختيارها من قِبل رئيس التحرير الدكتور محمود مسلم، بمناسبة «اليوم العالمي للفتاة»، وبدأت مهامها بحضور الاجتماع الصباحي، ومناقشة الأفكار المطروحة، وخطة العمل على مدار اليوم، إلى جوار الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، لتخوض تجربة جديدة بإدارة واحدة من أكبر المؤسسات الصحفية.

اختيار «هبة هشام» استكمالًا لتجربة «الوطن»، التي بدأتها منذ 3 أعوام، بتقليد فتاة تتولى رئاسة تحرير جريدة الوطن، في اليوم العالمي للفتاة، فسبقها الزميلتين «سمر صالح» و«ماريان سعيد»، وثالثتهما «هبة»، التي تعتبر أصغر رئيس تحرير في مصر، إذ تبلغ من العمر 21 عاما، وفي عامها الأخير بالكلية، لكنها أثبتت كفاءتها في العمل.

يقول أحمد الخطيب، الرئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن المؤسسة تتبع تقليدًا سنويًا احتفالا باليوم العالمي للفتاة، لتخوض فتاة يوما كاملا بشكل جدي وفعلي في إدارة المؤسسة، سواء على مستوى إدارة الموقع صباحًا أو الجريدة الورقية وطبعتها، مؤكدًا أن اختيار المؤسسة لـ«هبة»، وهي زميلة جديدة لم يراع فيه الأقدمية في المؤسسة، لكن لتميزها، ولأنها تركت بصمة في فترة وجيزة، وتتمنى لها المؤسسة مستقبلا واعدا.

حالة من الفخر والإحساس بالمسؤولية، تعيشها «هبة» على مدار اليوم، فهي لم تتخيل الثقة في مجهودها وسعيها، في هذا السن الصغير من مؤسسة كبيرة مثل «الوطن»، وتشجيع جميع المجلس التحريري لها، لتعش التجربة بكل تفاصيلها، كأنها حقيقة تمارسها يوميًا، وتبدي آرائها واقتراحاتها، وتشارك صناع المحتوى في المواد المطروحة على الموقع الإلكتروني وصفحات الجريدة أيضًا.

وتحكي هبة هشام، أنها تدرس في عامها الأخيرة بكلية التربية جامعة حلوان، التي التحقت بها بسبب التنسيق، لكنها لم تتخل عن حلمها في العمل بالصحافة والتليفزيون، ما دفعها للالتحاق بمؤسسة «الوطن»، التي تدعم الشباب وتنمي مواهبهم، موضحة أنها كانت من بين المواهب التي تبنتها الجريدة وأثبتت كفاءة، ووأناه حاليا تشعر بالصدمة والفرحة، لأنها لم تعش تجربة إدارية من قبل، إذ أن عمرها في المجال لم يتعد 3 سنوات، بينهم عامين داخل جريدة الوطن.