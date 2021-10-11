في اليوم العالمي للفتاة.. 7 حقوق أصيلة لا تتنازلي عنها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في يومها العالمي.. دعم حقوق الفتيات والمساواة بين الجنسين»، عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، الذي يقدمه الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، بالتزامن مع الاحتفال الدولي باليوم العالمي للفتاة، الذي أعلنته الأمم المتحدة في 11 أكتوبر من كل عام، وجرى اقتراحه رسميا بقرار من كندا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اليوم العالمي للفتيات وحماية حقوقهن

يدعم اليوم العالمي للفتيات، بحسب التقرير، الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات، والمزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس الجنس، كما يدعم حق الفتيات في التعليم والتغذية والحقوق القانونية والرعاية الصحية والطبية والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر.

وبحسب إعلان الأمم المتحدة، فاليوم العالمي للفتاة يشمل التوعية بحماية حقوقها في مجالات عدة أبرزها 7 مجالات، هي: «الحق في التعليم، الحق في التغذية، الحقوق القانونية، الرعاية الصحية والطبية، الحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل، الحق في الزواج بعد القبول، والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر».

يوم الفتيات يرفع مستوى الوعي بقضايهن

أشار تقرير «صباح الخير يا مصر»، إلى أنّ الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، يعكس أيضا، نجاح الفتيات والنساء الشابات، كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة والبحث العلمي، كما يساعد يوم الفتيات، على رفع مستوى الوعي بشأن القضايا التي تواجههن في مجتمعاتهن المختلفة، وكيفية معالجة تلك المشكلات والتحديات التي قد تؤرق حياتهن.