أحدث تصميمات فساتين الزفاف 2022 بتوقيع زهير مراد.. رقة وجاذبية (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

زهير مراد، اسم لبناني يلمع بقوة بين مصممي الأزياء في العالم حاليا، بدأ رحلة مليئة بالإنجازات والإبداع من مسقط رأسه بيروت، حيث درس الفن والأزياء، ليشق طريقه في العالمية بمجموعة هوت كوتر للأزياء الراقية في العاصمة الإيطالية روما عام 2001، حتى أصبح اسم زهير مراد ينافس كبار مصممي الأزياء في الكوكب مثل جورجو أرماني وفالنتينو.

تصميمات بتوقيع زهير مراد

أحلام تخطف الأنظار

تتهافت نجمات العالم وكبار الشخصيات سواء العربيات أو الأجانبيات، على ارتداء فساتينهن بتوقيع زهير مراد، لدرجة أنهن يدفعن فيها ملايين الدولارات، وآخرهم الفنانة الإماراتية أحلام، التي ارتدت فستان بتصميمه، بلغت قيمته 7 ملايين دولار، أطلت به في مهرجان أكسبو دبي 2022، لافتة الانتباه بإطلالة تميزت بتنسيق المجوهرات الذهبية بطريقة فنية، مستوحاة من الزي التقليدي الإماراتي.

جاسمين توكس مبهرة ببصمة زهير مراد

ارتدت عارضة الأزياء العالمية جاسمين توكس، فستانا رائعا بتوقيع العالمي زهير مراد، جذب الانتباه في حفل زفافها من رجل الأعمال الشهير خوان ديفيد مدير شركات تطبيق سناب شات، في شهر ديسمبر الماضي، لتحدث ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بإطلاتها غير المعهودة، بذلك الفستان الرائع المكون من قطعتين أساسيتين، الأولى: الفستان الأصلي المكون من الدانتيل، والثانية: التنورة ذات الذيل الطويل.

ويظل زهير مراد اسما عالميا تسعى النجمات، وكبار الشخصيات لارتداء فساتينهن من توقيعه، ويسعين لمعرفة المزيد عن أحدث تصميماته.

مجموعة تصميمات زهير مراد 2022

عن موضة شتاء وخريف 2022، التي أصدرها زهير مراد، بالنسبة لفساتين الزفاف، فقد غلب عليها اللون الذهبي الفاتح، وهناك أيضا المزين بأحجار الكابتشون المقطوعة متعددة الأوجه.

وطرح فساتين مصممة على طريقة تنانير الاميرة المقطوعة في تول حرير بلون الماجنوليا، يعلوها مشد مميز عند الخصر، مزين كاملا بمزيج من البلورات اللامعة.

وقد كان الإلهام لتصميم الفساتين الجديدة، هو الألماس الخالد الذي بفضله تم تصميم تشكيلة من الفساتين العصرية المميزة، التي صمم معظمها من الدانتيل السكري المتلألأ بسحر غرامي عميق، وتطريز رائع من الزوايا الحادة، مصحوب بالكريستالات البراقع باللونين البني الفاتح والفضي.