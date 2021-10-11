5 أسباب تفسر حب الرجال للرياضة أكثر من النساء.. السر في الفطرة والوقت

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تبدو أنها غريزة طبيعية، يولد كل شاب ورجل بها، لكنها مجرد هواية أو شغف يتولد بشكل تدريجي تجاه الالتفات إلى متابعة وحب الألعاب الرياضية المختلفة، فضلًا عن متابعة جميع مجريات وأخبار الرياضات المختلفة حول العالم، بشكل خاص كرة القدم، التي تحظى باهتمام ملايين الرجال في كل بلدان الأرض، فيما تأتي تلك الاهتمامات بنسب بسيطة وسط المجتمع الأنثوي.

لماذا يحب الرجال الرياضة أكثر من النساء؟

ما يزال الاهتمام والمشاركة في الألعاب الرياضية المنظمة، أمرًا يغلب على الرجال أكثر من النساء، ما يطرح تساؤلًا مهمًا: لماذا يُقبل الجنس الذكوري بشكل أكبر على حب الرياضات ومتابعتها بنسبة أكثر من الإناث؟

وفقًا لدارسة علمية نُشرت في مجلة «Evolutionary Behavioral Sciences» الأمريكية، هناك عدة أسباب تم التوصل إليها نحو تفسير هذا الأمر الشائع والمستمر على مدار عقود زمنية طويلة، وحسب التفسيرات التي نشرها عدد من علماء النفس والاجتماع الأمريكيين، أن بعض الأسباب التي تم التوصل لها تكمن في:

1- أن العديد من ربات البيوت حول العالم ليس لديهن الوقت الكافي لمتابعة أخبار الرياضات أو ممارستها بأنواعها المختلفة.

2- الوضع الاجتماعي مهم بشكل كبير لفئة الذكور أكثر من الإناث، ما يدفعهم إلى ممارسة الرياضات بأنواعها، والتطرق إلى استكشاف كل ما هو جديد عنها، للحفاظ على اللياقة البدنية والشكل المثالي للجسد.

3- التنشئة الاجتماعية داخل العديد من الأسر ببلدان العالم المختلفة، عادة ما تحفز الذكر على ممارسة الأنشطة والرياضات المختلفة، عكس ما يتم حث الفتيات عليه.

اهتمام فطري وغياب اهتمام

4- الاهتمام الفطري للرجال عن النساء نحو حب الرياضة، واستكشاف كل ما هو جديد في مجالاتها المختلفة.

5- عدم تواجد فرق ودوريات محترفة نسائية بنسب كبيرة تكفي لضم لاعبات، وبالتالي جذب الإناث نحو متابعتها بشغف، أو التطرق إلى فهم أنواع الرياضات.