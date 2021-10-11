5 نصائح مهمة للتخلص من آلام المفاصل والرقبة.. أبرزها السباحة والمشي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني كثير من الأشخاص من الشعور بآلام المفاصل والرقبة، والعضلات المختلفة، التي تعود إلى العديد من الأسباب، كالعمل لساعات طويلة أثناء الجلوس على المكتب، أو أداء حركة عضلية بشكل خاطئ، أو الإرهاق الشديد، ما يدفعهم إلى البحث عن طرق ووسائل لعلاج تلك الآلام المزمنة، التي تعوق حركاتهم بصورة طبيعية في معظم الأحيان.

نصائح لعلاج آلام المفاصل والعضلات

خلال استضافته بإحدى حلقات «جروب الماميز»، المعروض عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، قدم الدكتور حامد الجوهري، استشاري جراحة العظام بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، مجموعة من النصائح لمن يعانون من آلام المفاصل المختلفة، للتمكن من علاجها بشكل سليم، أبرزها:

1- ضرورة الذهاب إلى استشاري ومعرفة التشخيص الصحيح للحالة وأسبابها، حتى يتم تحديد الخطة العلاجية.

2- الذهاب إلى متخصص في العلاج الطبيعي، وبدء ممارسة بعض التمرينات الصحية.

3- ممارسة العديد من الرياضات المختلفة، كالسباحة والمشي والركض.

4- في حالة الإصابة بإنزلاق غضروفي، يفضل التدخل الجراحي، وليس الاعتماد على الأدوية فقط.

5- الخضوع لجلسات المساج والموجات الصوتية لفك آلام العضلات.

علاج آلام المفاصل بالأعشاب الطبيعية

عرض موقع «daily medical»، مجموعة من الوصفات لعلاج آلام المفاصل، من خلال تناول بعض الأعشاب الطبيعية، منها:

الكركم

يحتوي الكركم على العديد من المواد الكيميائية التي تساعد على تسكين الآلام.

الزنجبيل

للزنجبيل قدرة عالية على معالجة الالتهابات، وبشكل خاص آلام المفاصل.

عشبة اليوكوميا

تناول عشبة اليوكوميا على شكل أقراص فيتامينات، بناء على توصية طبية، يساعد على تقوية الأوتار والأنسجة المصابة.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على كميات كبيرة من مادة البوليفينول، التي تساعد في الحد من الالتهابات وحماية المفاصل.

الفلفل الأحمر والأسود

يستخدم كثير من الأشخاص الفلفل المطحون، كمسكن موضعي في الكريمات، لعلاج التهاب المفاصل.