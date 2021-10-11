نعتقد جميعًا أنها صحيحة.. 7 أساطير حول النوم لا تصدقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل مشاهدة التلفاز في السرير قبل النوم تساعدنا على الاسترخاء؟ هل ممارسة الرياضة في الليل تضر راحتنا؟، هذه بعض الأساطير المرتبطة بالنوم والتي تحافظ على عادات الكثير منا، لكنها ليست صحيحة تمامًا، نعتقد أنه من المهم عدم تصديقها، لأننا عندما لا ننام جيدًا نشعر بالتعب، ولا نفكر بوضوح، ويمكننا قضاء الكثير من الوقت في مزاج سيئ، يتطلب النوم، مثل أي عملية جسدية أخرى، اهتمامنا لأنه جزء مهم جدًا من حياتنا.

ويقدم موقع brightside ، 7 أساطير حول النوم لا يجب أن نصدقها، لذلك من اليوم فصاعدًا يمكنك الاهتمام بنظافة نومك والتمتع بالطاقة أثناء النهار.

- الشخير شائع وغير ضار

لن ننكر ذلك، إنها حقيقة: معظمنا يشخر في مرحلة ما من حياتنا، هذا بالطبع ليس مشكلة، ومع ذلك، عندما يصبح الشخير متكررًا وبصوت عالٍ جدًا، فقد يكون ذلك علامة على أنك تعاني من حالة صحية أساسية تحتاج إلى معالجتها في أسرع وقت ممكن، قد يكون هذا، على سبيل المثال، انقطاع النفس الانسدادي النومي، هذا اضطراب شائع إلى حد ما يحدث عند انسداد مجرى الهواء وتوقف تنفسك فجأة أو حتى توقفه مؤقتًا أثناء النوم مما يؤدي إلى استيقاظك.

من الواضح أن الشخص الذي يعاني من انقطاع النفس لن يرتاح جيدًا أثناء الليل وسيشعر على الأرجح بالتعب ويعاني من النعاس المفرط أو النعاس طوال اليوم التالي. يمكن أن يؤثر ذلك على تركيزهم وبالتالي على قدرتهم على أداء مهامهم اليومية بطريقة فعالة، وقد يكون أيضًا خطرًا أثناء الأنشطة التي تتطلب الاهتمام الكامل، مثل القيادة، يجب أن يعالج أخصائي النوم انقطاع النفس والشخير المرتبط بهذه الحالة، ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أنك تعاني منه، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تغييرها لدفع جسمك في الاتجاه الصحيح:

حافظ على وزن صحي.

قلل من استهلاكك للمشروبات الكحولية.

تجنب النوم على ظهرك (لأنه قد يسبب انسداد مجرى الهواء).

- من الجيد أن تأخذ قيلولة طويلة في فترة ما بعد الظهر

من المعروف أن القيلولة هي حليف كبير للأشخاص الذين يحبون النوم. ليس ذلك فحسب، بل لديهم بالفعل فوائد رائعة: يمكنهم تحسين حالتك المزاجية ، وتحسين أدائك في العمل أو أي نشاط آخر تحتاج إلى التركيز عليه ، ومساعدتك على الاسترخاء ، وتقليل شعورك بالتعب. لكن هذا الشيء الرائع يمكن أن يأتي بنتائج عكسية أيضًا.

أخذ قيلولة طويلة لا يسبب هذه الآثار المرغوبة ويمكن في الواقع أن يضعف راحتنا الليلية، يوصي الخبراء بأخذ قيلولة قصيرة تتراوح مدتها من 10 إلى 20 دقيقة فقط، يجب أن يتم ذلك قبل الساعة الثالثة بعد الظهر لأن الوقت من اليوم الذي تستلقي فيه للراحة مهم أيضًا، إذا اخترت النوم لبضع دقائق في نهاية اليوم، فقد تواجه صعوبة في النوم ليلًا.

- المزيد من النوم هو الأفضل دائمًا

قد يكون السؤال هنا في الواقع ما الذي نعنيه بعبارة "مزيد من النوم"؟ إنه أمر صعب، لنبدأ بالأساسيات: مقدار الساعات التي يحتاجها كل شخص. قد يختلف هذا من شخص لآخر ولكن المتخصصين على يقين تام من أن البالغين يجب أن يناموا فقط بين 7 و9 ساعات في اليوم، يمكن أن يكون النوم كثيرًا أمرًا يحدث بالفعل عندما نتجاوز 9 ساعات من النوم في الليلة، القيام بذلك يمكن أن يسبب الصداع والتعب المفرط، كما تم ربطه بزيادة مخاطر المشاكل الصحية مثل زيادة الوزن والاكتئاب والسكري وأمراض القلب.

ولكن إذا بقيت في السرير من حين لآخر لفترة أطول قليلاً، فلا تقلق كثيرًا حيال ذلك، الشيء الوحيد الذي عليك فعله هو الانتباه والتأكد من أنك لا تنام أكثر من 9 ساعات بشكل منتظم، إذا وجدت الأمر صعبًا بعض الشيء لأنك تحب النوم، فحاول تغيير عاداتك، إذا كنت تعتقد أن شيئًا آخر قد يحدث قد يمنعك من النوم بشكل صحيح، فاطلب الدعم الطبي، هذه المعلومات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، لأن الأطفال والمراهقين يمكنهم، وفي معظم الحالات، يجب أن يناموا أكثر.

- مشاهدة التلفزيون في غرفة النوم تريحك وتساعدك على النوم

يستمتع الكثير منا بالاستلقاء على السرير ومشاهدة فيلم جيد، ومع ذلك، فإن الخبراء واضحون جدًا في حقيقة أنه يجب علينا تجنب مشاهدة التلفزيون قبل النوم، ترسل محفزات الضوء والصوت من الصندوق السحري إشارات إلى دماغنا تغير العمليات في أجسامنا، هذه العمليات في الواقع هي التي تسمح لنا بالشعور بالنعاس والنوم جيدًا أثناء الليل.

إذا كنت تريد التعمق أكثر في هذا الأمر، فيجب أن تبدأ بمعرفة أن إحدى هذه العمليات تبدأ بهرمون يسمى الميلاتونين. يفرز جسمنا الميلاتونين في نهاية اليوم عندما يلاحظ أن الشمس تغرب ويظلم، إنها طريقتها الخاصة في إخبارنا أن وقت النوم قد حان، إذا تعرضنا، قبل الذهاب إلى الفراش، لضوء اصطناعي مثل ذلك من أجهزة التلفزيون، فإن وظيفته تتغير ولا تسمح لنا بالراحة، لهذا السبب يوصي المتخصصون بعدم وجود تلفاز وشاشات أخرى في غرفة النوم، ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك هو قراءة كتاب والاستماع إلى موسيقى هادئة.

- مع تقدمنا في العمر نحتاج إلى قدر أقل من النوم

إذا قضيت بعض الوقت مع أجدادك عندما كنت طفلاً، فربما لاحظت أنهم غالبًا ما يستيقظون مبكرًا أو أسهل مما كنت تفعل، ربما كان هذا هو الحال مع والديك أيضًا، غالبًا ما يدفع الناس إلى الاعتقاد بأنه مع تقدمنا في السن، نحتاج إلى ساعات نوم أقل، ولكن إذا ألقيت نظرة على توصيات الخبراء بشأن عدد الساعات التي يحتاجها كبار السن، فقد تبين أنه لا يوجد فرق كبير.

ومع ذلك، فمن الصحيح أيضًا أن عملية الشيخوخة يمكن أن تغير بشكل طبيعي كمية ونوعية نوم الشخص، ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أن جسمك يحتاج إلى ساعات نوم أقل ليعمل بشكل صحيح، بينما يحتاج الشخص البالغ الذي يتراوح عمره بين 18 و64 عامًا من 7 إلى 9 ساعات من النوم، يجب أن ينام الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بين 7 و8 ساعات كل ليلة، كما ترى، لا يزال قريبًا جدًا من مقدار الراحة التي يجب أن يرتاحها أي إنسان.

- يمكننا تعويض قلة النوم في عطلات نهاية الأسبوع

البقاء مستيقظًا طوال الليل للعمل في مهمة من المكتب أو لإنهاء بعض الواجبات المدرسية للمدرسة قد يكون شيئًا لا تفعله إلا من وقت لآخر، وعلى الرغم من أن هذا ليس رائعًا، فلن تواجه أي مشاكل صحية إذا قمت بذلك، ومع ذلك، لا ينصح بجعلها عادة.

الوقت الذي تنام فيه مهم ويجب أن يكون في الليل، تتراكم ساعات النوم الضائعة ولهذا يسمي بعض المتخصصين هذا النقص بديون النوم، ويؤكدون أن هذا الوقت لا يمكن التعافي منه بمجرد النوم لبضع ساعات إضافية في عطلات نهاية الأسبوع، ويقولون إن هذا لن يبطل الآثار السلبية التي يمكن أن يسببها قلة النوم المستمرة في المستقبلن في حين أنه من الأفضل لصحتك تجنب الوقوع في هذا الأمر، ضع في اعتبارك هذه النصائح لاستعادة طاقتك تدريجيًا إذا كنت قد فقدت ساعات من النوم:

خذ قيلولة لفترة وجيزة وفي وقت مبكر من بعد الظهر.

ضع جدولاً للنوم والاستيقاظ، وحاول الالتزام به كل يوم.

إذا لم تكن معتادًا على النوم 7 ساعات على الأقل كل ليلة، فابدأ بإضافة 15 دقيقة من النوم حتى تصل إلى الوقت الأمثل.

- ممارسة الرياضة قبل النوم تجعل من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً

لا نتمتع جميعًا أو لا نتمكن من ممارسة الرياضة في الصباح، لذا يعتقد الكثير من الناس أنه يمكنهم أداء روتينهم المعتاد في صالة الألعاب الرياضية بعد العمل في المساء، الآن، قد تتساءل عما إذا كان القيام بذلك قد يؤثر على جودة نومك، هذا سؤال شرعي، لكن الباحثين ما زالوا غير متأكدين تمامًا منه.

يعتقد المتخصصون أن النشاط البدني الخفيف إلى المعتدل في حوالي 60 إلى 90 دقيقة قبل وقت النوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أسرع وتعزيز الراحة، هذا يعني أنه يمكنك ممارسة اليوجا، والمشي، والأوزان الخفيفة إلى المعتدلة، وركوب الدراجات، والسباحة، ولكن يجب القيام بكل هذه الأشياء دون بذل الكثير من الجهد.

ما يجب أن نأخذه في الاعتبار هو أنه يوصى بعدم القيام بتمارين عالية الكثافة أو شديدة القوة والانتظار لمدة ساعة واحدة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش بعد ممارسة أي نوع من النشاط البدني، بغض النظر عن مدى شدته.

6 نصائح إضافية لنوم أفضل

إذا وجدت صعوبة في النوم جيدًا، يمكنك اتباع بعض النصائح التي تقدمها جمعية النوم العالمية، نحن نعلم أن تغيير العادات ليس بهذه السهولة، لذا لا تقلق وابدأ بواحدة تلو الأخرى:

- ضع نفس الجدول اليومي للنوم والاستيقاظ.

- تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والحارة والسكرية لمدة 4 ساعات قبل الذهاب إلى الفراش.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة أو المشروبات الغازية، قبل 6 ساعات من موعد النوم.

- حافظ على تهوية غرفة نومك ودرجة حرارة جيدة، لا شديدة البرودة ولا شديدة السخونة.

- اترك سريرك كمساحة للنوم فقط وليس للعمل أو الاستجمام.

- لا تشرب المشروبات الكحولية خلال 4 ساعات من الذهاب إلى الفراش.