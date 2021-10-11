هذا ما يحدث لكِ إذا تناولتي أحمر الشفاه عن طريق الخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بالنسبة للعديد من النساء، لا يكتمل مظهر مكياجهن بدون أحمر الشفاه، وذلك لأنه يجعل وجههن يبدو أكثر لمعانًا.

وتحتوي العديد من أحمر الشفاه على عامل حماية من الشمس (SPF) لحماية شفتيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، كما ذكر موقع "thelist".

وبصرف النظر عن العنصر الجمالي، هناك أيضًا سبب نفسي وراء شعبية أحمر الشفاه، ووجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة إديث كوان في أستراليا، أن وضعه يعزز ثقة المرأة، وقال مؤلفو الدراسة: "تعتبر النساء [الروج] مكونًا مهمًا في طقوسهن اليومية للعناية الشخصية، ويعتبره الكثيرون إضافة ضرورية لوجوههن ليشعرن بمظهر أنيق ومريح وأكثر ثقة".

بينما يحب معظمنا وضع أحمر الشفاه، إلا أنه من الصعب الحفاظ عليه لفترة طويلة ويمكن أن تتناوله المرأة عن طريق الخطأ خلال الأكل أو الشرب أو غيرها.

مخاطر تناول أحمر الشفاه؟

يختفي أحمر الشفاه في النهاية من شفتيك لأنكِ تأكلينه دون قصد، وقد تعتقد أنه غير ضار، ولكن وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، فيحتوي الروج على مواد كيميائية سامة، مثل الكادميوم والألمنيوم والكروم والرصاص والعديد من المعادن السامة.

وقالت كاثرين هاموند، أستاذة علوم الصحة البيئية في جامعة كاليفورنيا، إن مستويات المواد الكيميائية السامة الموجودة في أحمر الشفاه وملمع الشفاه "تقترب أو تتجاوز الجرعات اليومية المقبولة بناءً على إرشادات الصحة العامة"، وإذا كان يحتوي على الرصاص وتناولت حتى كميات صغيرة منه كل يوم، فقد يكون لذلك تداعيات صحية خطيرة.

ووفقًا للدراسة المذكورة أعلاه، لا يوجد تناول يومي مقبول للرصاص لأن طبيعته السامة يمكن أن تؤثر على الكلى والقلب والدماغ والعظام والجهاز الهضمي، وبالمثل، يمكن أن تكون المعادن مثل الألومنيوم خطيرة جدًا على الجسم لأنها سم عصبي، مما يعني أنها يمكن أن تؤثر على دماغ الشخص والجهاز العصبي المركزي.