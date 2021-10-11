يمكنك تقدميها في لانش بوكس لطفلك.. طرق مختلفة لتحضير البان كيك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع تحضير اللانش البوكس المخصص للطفل قبيل ذهابه ليومه الدراسي الجديد، عادة ما تحرص الأم على وضع الأطعمة الشهية له لإدخال السرور على قلبه، فضلًا عن الحصول على مواد غذائية متنوعة، والتي يأتي من بينها حلوى البان كيك الخفيفة، التي تتميز بأنواعها المتعددة.

ونقدم لكي طرق مختلفة لإعداد بان كيك مناسبة لـ«لانش بوكس» طفلك، حسب الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

بان كيك بالجزر

- مقادير عمل بان كيك بالجزر

1 كوب دقيق

عين جمل مفروم

2 ملعقة بيكنج باورد

1 ملعقة قرفة

ملعقة ملح

كوب سكر

كوب لبن

1 ملعقة زيت

1 ملعقة فانيليا

3 بيضات

2 كوب جزر مبشور

- للتقديم:

3 ملاعق زبدة

2 ملعقة عسل

- طريقة تحضير بان كيك بالجزر

اخفقي البيض مع الفانيليا والقرفة الملح والسكر.

أضيفي الدقيق واللبن واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة سائلة.

أضيفي الجزر المبشور وملعقة الزيت والبيكنج باودر.

صبي الخليط باستخدام مغرفة في طاسة مدهونة بالزيت لعمل اقراص البان كيك.

قدميها بعد رشها بالزبدة والعسل وعين الجمل.

بان كيك بالتفاح

- مقادير عمل بان كيك بالتفاح

1 كوب دقيق

1 تفاح

نصف كوب لبن

1 بيض

3 ملعقة سكر بودرة للزينة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

رشة ملح

- طريقة تحضير بان كيك بالتفاح

ضعي الدقيق مع رشة الملح على اللبن مع البيض وأخلطيهم جيدا.

قطعي التفاح شرائح و شوحيه فى الزبدة والسكر على النار.

ضعي الكريب فى طاسة مدهونة على شكل أقراص.

ضعي جزء من التفاح داخل الكريب و لفيه على شكل رول.

رشي السكر البودرة فوق رول الكريب للتزيين.

يقدم فور تجهيزه.

بان كيك البطاطس

- مقادير عمل بان كيك البطاطس.

3 كوب بطاطس مسلوقة ومهروسة.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم.

1 حبة بيض مخفوق.

نصف كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلي.

سلطة زبادي للتقديم.

- طريقة تحضير بان كيك البطاطس

يخلط البيض مع الملح والفلفل.

ثم يضاف البصل الأخضر ثم يضاف الدقيق ويضاف البطاطس المهروسة.

ويقلب الخليط جيدا ثم يقلب جيدا ثم يُقلى في طاسة مدهونة بالزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي.

ثم تقلب على الجهة الأخرى وتقدم مع سلطة زبادي​.