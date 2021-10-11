«إسراء» مصورة كفيفة تعتمد على 3 حواس في عملها.. كل الأحلام ممكنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كنت عاوز أثبت للناس أن التصوير مش حاجة صعبة، الموضوع سهل ورائع»، بهذه الكلمات تحدثت إسراء إسماعيل، الشهيرة بـ«المصورة الكفيفة»، عن تفاصيل عملها في مجال التصوير، مؤكدة أنه بمثابة خطوة لتصل من خلاله إلى مجال الإعلام لحبها له، لتضرب مثلا للتحدي والإصرار والمثابرة على الوصول لما تريد، مؤكدة بذلك على حقيقة مقولة «كل الأحلام ممكنة».

«إسراء» التي عرفت بـ«المصورة الكفيفة»، لم يمنعها فقدانها للبصر من ممارسة عملا كانت تحلم به طوال حياتها، فكانت تذهب للندوات المختلفة، وتفاجأ بردود الأفعال تجاهها من خلال التعجب حيال قدرتها على قيامها بالتصوير، خاصة حينما يرون جمال الصور التي تلتقطها، «بصور بكاميرا عادية، وبعتمد على السمع واللمس اللي عندي، والناس لما بيشوفوا تصويري ردود فعلهم بتكون حلوة»، بحسب ما ذكرته في لقاء عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية.

بعتمد على السمع واللمس والإحساس

«أنا اتولدت كفيفة، وبصور من خلال الحواس الأخرى، وبعتمد على اللمس والسمع والإحساس، ولو بصور حد بشوف طوله واتجاه صوته وبعرف مكانه فين، وصورة مسرحية، ياما في الجراب يا حاوي، كان التفاعل عليها حلو، وصورة أمينة شلبية كانت حلوة وهي فرحت بيها»، هكذا تقول إسراء إسماعيل.