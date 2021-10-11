«دعوة الأم ما بتخيبش» سر نجاح بيج رامي ومحمد صلاح: ربنا بيكرمنا علشانهم

القاهرة - سمر حسين - ماما

«وراء كل رجل عظيم امرأة» مقولة تنطبق على نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذي طالما تحدث عن الدعوات التي تلاحقه أينما سار من والدته والتي هي سر نجاحه، والدة الفرعون المصري، احتلت مكانة وحب وسط القلوب رغم كونها نادرة الظهور.

لم يكن الفرعون المصري محمد صلاح، وحده المحظوظ بوالدته ودعواتها التي هي وش السعد عليه، فقد تحدث أيضا ممدوح السبيعي، الشهير بـ« بيج رامي»، الحائز على ببطولة مستر أولمبيا 2021، للعام الثاني على التوالي، عن والدته وأفضال دعواتها عليه.

محمد صلاح ووالدته حكاية حُب من نوع خاص

والدة محمد صلاح ووالدة بيج رامي، ملامحهما تجذب الانظار فبساطتهما تجعل منهما أيقونات في النجاح والتربية، إذ يستحقتا لقب الأم المثالية ما يجعل البطلان يلجئان لهما قبل وبعد المباريات حتى يتباركا بهما، فنجد أن «مو صلاح»، قدم لوالدته هدية ذات طابع خاص في عيد الأم قبل سنوات، إذ حضر لها مفاجأة لزيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، إذ دومًا يردد «دعوات أمي سر نجاحي».

رغم بساطة السيدة القروية والدة محمد صلاح، إلا أنها دائمًا ما تسعى لإبقاء روح العادات والتقاليد في نجلها، إذ كانت بصمتها واضحة في إحدى الصور الشهير لـ«صلاح»، حينما نشر صورة محادثة بينه وبين والدته، وهي تعلق على صورة احتضانه لفتاة خلال تواجده في الإمارات، التي علقت عليها قائلةً: «ايه ده يا نهار أبيض.. لو أنا شوفت أبوك بيعمل كده هعمله خلع».

والدة بيج رامي: راضية عنه

البيئة التي نشأ فيها البطل بيج رامي، لم تختلف عن حياة محمد صلاح، فوالدته ربته على تحمل المسؤولية، إذ تحدثت عن طبيعة العلاقة التي تجمعها به، قائلةً: «رامي ابن حلال وبيتعب وأنا بدعيله قلبي راضي عنه، والحمدلله أنه رفع اسم مصر عالي وبتمنى له يرفع اسم وعلم بلده علطول».

والدة بيج رامي

دعوات والدة بيج رامي سر النجاح والتألق

الدعوات التي يتلقاها البطل «بيج رامي»، نابعة من قلب والدته التي تحبه عن ظهر غيب، التي تتحدث عنه بكل فخر وحب ساردةً الإنجازات والمحن الذي يتعرض لها، ومن شدة تعلقه بها، ومع قرب المباراة النهائية، تحدث معها هاتفيًا حتى يطمئن قلبه، إذ قالت: «الساعة 12 ونص الصبح، كلمني وقالي يا أما ازاي حالك ودعيتله وقولتله ربنا ينجح مقاصدك ويجعلك في المركز الأول ويجعلك حاكم عادل، قلت له قبلها بنص ساعة هتفوز، ويجعلك في المركز الأول وتجبر بخاطرك وخاطر الناس كلها»