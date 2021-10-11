الامارات | خالد الصاوي على كرسي متحرك: "الكرسي ده يعلمك احترام القوة ويعلمك احترام الضعف"

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي على كرسي متحرك: "الكرسي ده يعلمك احترام القوة ويعلمك احترام الضعف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المخرج المصري هاني خليفة تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي، بعد ظهوره على كرسي متحرك خلال الساعات الماضية.

وكان الصاوي نشر عبر حساباته الرسمية بموقعي ”فيسبوك“، و“إنستغرام“، صورة له أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك، وعلّق عليها قائلا: ”أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله، ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة ويعلموك احترام الضعف، واحترام الكرامة اللى في الضعف“.

وقال المخرج خليفة إن الفنان خالد الصاوي أصيب بالتهاب في الساق اليمنى بعد تصويره أحد المشاهد بفيلم ”القاهرة مكة“، وذلك بسبب تعرضه لبرودة التكييف أثناء عرق جسده.

وأضاف أنه شعر بألم شديد في الظهر والقدم اليمنى، وتم استدعاء طبيب وأجرى الكشف عليه، ونصحه الأطباء بالراحة لمدة 3 أيام، آملا أنه سيكون بخير وصحة جيدة بالقريب العاجل.

الصاوي الذي ولد في عام 1963 في الإسكندرية، كان قد قال في حفل تكريمه خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الشهر الماضي، أنه لا يحتمل فكرة العجز في حياته، وأنه قد يصاب بالجنون لو وصل إلى تلك المرحلة.

وكانت زوجة الصاوي، قد كتبت عبر حسابها على «فيس بوك»: «مساء الفل جميعاً، خالد الصاوي عنده التهاب أعصاب في رجله اليمين نتج عن إصابة أثناء يوم تصوير اكشن. الفن يحب الضمير، والإبداع له أضراره أحيانا، محبتكم فوق الراس، يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلاتوهات والملاعب».

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