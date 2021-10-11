معلومات عن خطيبة قفشة قبل زفافهما بساعات: «عش الزوجية في البلد مش القاهرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل كبير، يحتفل صانع العاب النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة، غدًا الثلاثاء 12 أكتوبر، بزواجه، وسط أهل قريته وأقاربه ببلدته في قرية «كومبرة»، مسقط رأسه بمركز كرداسة في محافظة الجيزة.

حيث قرر اللاعب إقامة حفل خاص إرضاء لأهل قريته وأسرته داخل القرية، قبل أن يحتفل كباقي زملائه من لاعبي المارد الأحمر بحفل ضخم آخر، يوم الخميس المقبل، بأحد الفنادق الكُبرى، والذي من المقرر أن يحييه الفنان الكبير إيهاب توفيق، ويتألق العريس «قفشة» بإطلالات مميزة بتوقيع مصمم الأزياء إسلام سعد.

وخلال الساعات الماضية، بات الرواد يبحثون عن خطيبة قفشة، لاعب النادي الأهلي، الذي ساعد في حصد اللقبين التاسع والعاشر من دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه لم يظهر معها من قبل في لقاءات أو مناسبات، ولم يتحدث عنها سوى مرة واحدة، وقت إعلان الخطبة على الهواء، مع الإعلامية لميس الحديدي.

من هي خطيبة قفشة قبل الزفاف بساعات؟

ويرصد «هُن»، في السطور التالية عدة معلومات عن خطيبة قفشة، وفقًا لحديثه عنها مع الإعلامية لميس الحديدي.

ـ احتفل حساب نادي بيراميدز، بخطبتهما قبل أن ينتقل اللاعب للأهلي، ويعلن الخطبة على الهواء.

- أكد اللاعب أن خطبتهما كانت بعد قصة حب، كُللت بالارتباط الرسمي.

-ـ أعلن عن خطوبته منها خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، العام الماضي، تحديدًا بعد احتفاله باللقب التاسع الذي تسبب في حصده.

- أكد أنه يداوم الاتصال بها قبل وبعد المباريات الهامة.

- أشار أنها تفهم جيدًا في قوانين كرة القدم، إلا «الأوفسايد».

ـ تلجأ له عند السؤال حول الساحرة المستديرة.

- كانت أمنية حياتها تحقيق النادي الأهلي النجمة التاسعة، وفقًا لحديثه.

- أشار إلى إن عش الزوجية سيكون في القرية، وليس القاهرة: «هناك أهلي وأهلها، وأنا قاعد في مدينة نصر عشان التدريبات».